Omletă cu gust de pizza. Rețeta lui Mădălin Ionescu i-a cucerit pe fani

Iată și “celebra” mea omleta cu gust de pizza… De obicei o fac mai complicata, dar astăzi am ales o varianta ușoară pe care sa o pot împărtăși cu voi. Nu am pretenții ca as fi vreun bucătar de soi, dar omlete mele sunt o poezie. 😜😂 In filmuleț am uitat sa mentionez ca am folosit și un ardei gras și câteva bucatele ( mărunțite bine) de cârnăciori uscați . Emoții mari , ce sa mai !😜😀 A … și încă ceva . Am spus ca puteți folosi măsline “decojite” … Jesus … masline fără sâmburi, de fapt .😜 Pofta buna !😘

Publicată de Madalin Augustin Ionescu pe Miercuri, 9 ianuarie 2019