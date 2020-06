Ce spune Mădălin Ionescu despre infectarea lui Marcel Pavel. “Parteneriat imoral”

Mădălin Ionescu a făcut dezvăluri senzaționale pe pagina de socializare vizavi de Marcel Pavel. Prezentatorul TV susține că Marcel Pavel nu ar putea fi acuzat de vreun parteneriat imoral, doar că sistemul i-a spus că are COVID-19. Lucru care nu poate fi contrazis de Marcel Pavel și nici de vreo altă persoană.

Mădălin Ionescu, declarații halucinante despre infectarea lui Marcel Pavel. “Parteneriat imoral”

Mădălin Ionescu crede că Marcel Pavel a răcit în emisiunea la care este participant, acesta fiind nevoit să se schimbe, transpirat și cu aerul condiționat la maxim.

„Am vorbit mai devreme cu Marcel Pavel … Nu o sa va spun ce am discutat cu el. Este prietenul meu. Am înțeles cum a răcit . E clar. Diferențele mari de temperatură între studioul in care prestau el și colegii pentru o emisiune tv și spațiul in care își schimbau ținutele puteau provoca oricui răceli puternice … Marcel a făcut dubla pneumonie intrând înfierbântat intr-o încăpere cu aerul condiționat dat la maxim. Nimic anormal”, a scris mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu se întreabă cum a fost infectat Marcel Pavel cu COVID-19

Mădălin Ionescu a căutat o explicație a dublei pneumonii la aparatele de aer condiționat, care ar fi conținut bacterii, dar despre COVID-19 omul de televiziune nu are o explicație plauzibilă.

”Sau poate ca filtrele de aer condiționat erau pline de bacterii. Pare sa fi existat, totuși, un focar gripal. Cum a apărut COVID-ul in ecuația asta ? Nu știu ! Marcel e de o probitate morală uriașă . A-l bănui ca a acceptat nu știu ce parteneriat imoral … ar fi absurd ! Imposibil ! Sistemul i-a spus ca are COVID -19. In ziua de azi nu îți mai permiți sa răcești de la aerul condiționat din mașină sau pentru ca ai băut cola cu gheata ori pentru ca ai consumat prea multă înghețată ! Riști ca o data ce ai ajuns la spital sa te găsească “baietii” cu SARS CoV-2”, a scris Mădălin Ionescu.

Mădălin Ionescu, circumspect în ceea ce privește testarea pentru coronavirus

Mădălin Ionescu susține în mesajul lui de pe rețeaua de socializare că un nume sonor este perfect pentru manipulare. Pe de altă parte, Mădălin Ionescu spune că nu crede că lui Marcel Pavel și celorlalți infectați o dată cu el li s-a inventat diagnosticul.

”Dacă ai și vreun nume sonor… ești perfect pentru” ayatollahii” COVID ! Nu afirm ca lui Marcel Pavel și celorlalți artiști li s-a inventat COVID-19 … Pe de alta parte cum ar putea ei sa conteste acest “diagnostic” ? Cum poți contesta un virus și o afecțiune despre care nici măcar doctorii din linia întâi încă nu știu mare lucru după atatea luni de confruntare ? Ți se spune ca ai și gata … Poate Marcel chiar a contractat virusul, cine știe ? Rămân, însă, circumspect fata de acuratețea și eficiența testărilor ( nu e o problemă exclusiv românească, testele in sine sunt discutabile !). Voi vorbi cu Marcel săptămâna viitoare intr-o ediție live pe pagina mea de Facebook. Va fi o discuție de o cu totul alta factura decât cele purtate pe la tv. Ne vom face o idee mai solidă despre act epiesod . Vă imbratișez !”, a mai scris Mădălin Ionescu pe facebook.

Cântărețul Marcel Pavel era concurent la emisiunea Te cunosc de undeva. Astfel, acesta și mai mai mulți colegi ai lui au descoperit că sunt infectați cu COVID-19. Printre se numără Andrei Ștefănescu și Alina Pușcaș.