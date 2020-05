Cristina Șișcanu și-a ales favoritul la Survivor România. Cine merită să câștige trofeul

Emisiunea concurs de la Kanal D, Survivor România, a intrat în linie dreaptă, astfel că publicul telespectator va afla cât de curând cine va fi câştigătorul marelui premiu. Nu se știe dacă va fi un concurent din partea Faimoșilor sau a Războinicilor. Până la aflarea veștii câștigătorului Cristina Șișcanu și-a ales favoritul.

Cine ar merita să câștige trofeul Survivor România, în opinia Cristinei Șișcanu

Publicul telespectator va afla în curând cine va fi câștigătroul emisiunii concurs de la Kanal d, Survivor România. Cristina Șișcanu, concurentă eliminată din concurs, a ales cu cine ține, cine i-ar place să fie declarat cîștigător.

“Toți sunt buni, dar mie mi se pare că Emanuel ar fi cel mai îndreptățit să ia trofeul. A fost foarte bun în competiție până acum”, a scris Cristina Șișcanu pe pagina personală de socializare.

Cristina Șișcanu, eliminată din echipa Faimoșilor

Soția lui Mădălin Ionescu, Cristina Șișcanu, a părăsit show-ul TV Survivor România după ce colegii ei din echipa Faimoșilor au propus-o pentru a fi eliminată alături de Elena Ionescu și Asiana Peng.

“A fost o experiență interesantă, foarte intensă. Într-adevăr pe traseu nu m-am descurcat la nivelul la care trebuia să mă descurc. Din păcate nu am reușit să adun puncte. Eu sper că vor reuși să devină din ce în ce mai buni. Mă bucur că am găsit oameni cu care am reușit să leg prietenii și sper că vor ține și după show-ul «Survivor». Am un amalgam de emoții, i-am îndrăgit foarte mult, înainte nu-i cunoșteam pe majoritatea, dar ne-am împrietenit. Trebuie să ne despărțim, asta e viața”, spunea Cristina Șișcanu în cadrul ceremoniei de eliminare din concurs.

Când are loc finala Survivor România

Finala Survivor România va avea loc pe data de 30 mai, de la ora 20.00, la Kanal D. Câştigătorul va fi desemnat ca urmare a votului publicului telespectator.

“Mai e foarte puțin până vom află câștigătorul acestei competiții. Este impresionantă evoluția acestor concurenți, i-am urmărit de-a lungul timpului, in diverse ipostaze, i-am simțit cât efort depun pentru a se autodepăși. Îi respect pe toți și îmi doresc să câștige cel care merită cel mai mult acest trofeu”, a spus Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România.