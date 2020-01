Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat oficial. Ce a declarat vedeta după ce și-a sărutat soțul la TV

Pe 11 decembrie, Oana șoca presa mondenă din România, dar și pe fanii ei, anunțând separarea de soț. Cu toate că au avut multe probleme în căsnicie de-a lungul celor 7 ani petrecuți împreună, nimeni nu se gândea că vor face cu adevărat pasul acesta. Tot atunci cunoscuta vedetă a vorbit pentru prima oară despre motivele despărțirii bruște de tatăl copilului său, oferind detalii despre infidelitatea lui Marius Elisei.

La nici o lună de la acest anunț, Oana Roman apare pe ”sticlă” alături de Mircea, după ce au petrecut sărbătorile împreună cu fiica lor, anunțând că vor să mai dea o șansă relației lor. Înconjurată de familie și apropiați, Oana Roman a organizat prima ei petrecere în noua casă. „Nu suntem certaţi”, a spus vedeta în cadrul emisiunii „Răi da’ Buni”, după ce s-a sărutat cu soțul ei.

Din păcate, nimeni nu mai înțelege nimic din ce se întâmplă, deoarece, cu doar 24 de ore în urmă, înainte de apariția la TV alături de Mircea, Oana povestea despre cele întâmplate și care a fost adevăratul motiv pentru care se despărțise de tatăl fetiței lor.

”S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte.

E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”, a mărturisit Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV.