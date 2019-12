Oana Roman a fost înșelată chiar cu cea mai bună prietenă. Ce a aflat despre bărbat după ce i-a prins

Oana Roman a dezvăluit de curând că a trecut printr-o despărțire controversată. Se pare că norocul său în dragoste nu și-a făcut prea mult apariția în viața ei. Într-o fostă relație a rămas și fără cea mai bună prietenă și fără cel pe care îl iubea. Cum s-a întâmplat totul?

Oana Roman trece acum printr-o perioadă delicată. Vedeta a șocat de curând cu anunțul care arăta că se desparte de Marius Elisei. Cu toate că toți fanii cuplului aveau la cunoștință faptul că existau de mult probleme în cuplu, nu se așteptau ca ruptura dintre ei să se petreacă acum. Oana, din păcate, se pare că nu prea a avut norocul să se bucure prea mult timp de o siguranță și de o liniște aparte pe partea sentimentală.

Nici relația extrem de cunoscută cu Cornel Păsat nu a mers prea bine. Acesta a înșelat-o cu prietena ei cea mai bună din perioada aceea. Cuplul format din Roman și Păsat au ajutat-o pe aceasta să vină din provincie, i-au oferit un acoperiș deasupra capului și i-au oferit cât au putut pentru a începe o viață în Capitală. Din nefericire, se zvonește că și despărțirea de Elisei a fost tot din cauză că partenerul său a călcat strâmb. Se vehiculează faptul că Marius ar fi înșelat-o cu o italiancă, dar momentat nu se știe nimic sigur.

„M-a înșelat. I-am prins. Era prietena mea și stătea cu noi în casă. Era prietena noastră. A venit din provincie și am ajutat-o. I-am dat haine, i-am dat bani și am ținut-o la mine acasă. Sunt și azi împreună. Nu i-am prins în fapt. Am aflat că vrea să ne despărțim ca să fie cu ea”

Oana Roman