Oana Roman, reacție vehementă după ce a fost întrebată de Marius Elisei. Ce se întâmplă acum între ei

Deși nu de mult i-a luat apărarea soțului ei în mediul online, când acesta fusese criticat de publicul ei, acum, Oana Roman a avut o reacție vehementă după ce a fost întrebată de Marius Elisei. Ce se întâmplă între ei în aceste momente?

Oana Roman nu trece prin cea mai bună perioadă a vieții sale, căci, recent, a hotărât să se separe de soțul ei, Marius Elisei, după 7 ani de relație. Deși aflați într-un moment sensibil, discuțiile despre relația lor fiind în floare, în urmă cu puțin timp, vedeta i-a luat apărarea partenerului său atunci când cineva l-a criticat.

De altfel, când a anunțat public despărțirea lor, Oana a recunoscut că relația dintre ea și partenerul ei nu mai funcționează ca la început, dorindu-și numai ca relația de părinți să nu sufere. Pentru ca acest lucru să nu se schimbe niciodată, ea trebuie să păstreze intactă imaginea lui Marius în fața micuței lor. Drept urmare, când fanii l-au criticat pe acesta, fiica fostului premier al României a sărit în apărarea sa.

Zilele acestea, invitată în platoul ”Star Matinal”, Oana a vorbit despre sfârșitul ei de an, care îl implică pe Marius, și a făcut unele lămuriri despre separarea lor.

„Am avut un sfârșit de an cu foarte multă treabă și cu foarte multe gânduri, frământări sufletești. Cel mai mult mă deranjează acum că mă simt epuizată, am nevoie de odihnă. Nu doresc să discut public acest lucru. Nu am vorbit despre divorț, ci despre o separare care este menită să lămurească niște lucruri. Nu știu ce va fi, din acest motiv nu vreau să dezvolt subiectul.

Numai timpul va decide cum vor evolua lucrurile și atunci când eu voi fi lămurită pe deplin, atunci evident că voi spune acest lucru. Sunt într-o perioadă în care analizez situația. Marius este foarte prezent în viața fetiței, el are foarte multă grijă de ea. Ea a mers cu noi tot timpul peste tot”, a spus Oana Roman.