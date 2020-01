Oana Roman se relaxează după despărțirea de Marius Elisei. Unde a plecat în vacanță după Revelion

Oana Roman nu s-a mulțumit cu petrecerile de Crăciun și de Revelion, așa că s-a dus să se relaxeze și să continue distracția. Unde a plecat vedeta să-și limpezească mintea, după despărțirea de Marius Elisei?

Dacă pentru unii distracția s-a terminat deja, pentru Oana a început mini-vacanța. Odată terminate sărbătorile de iarnă și venirea noului an, vedeta a decis să plece departe de zgomotul Bucureștiului și să profite de mult așteptata zăpadă. „Soare ,zăpada, aer curat! A început mini vacanța!”, a fost mesajul fiicei lui Petre Roman din dreptul fotografiei cu ea.

Unii din oamenii care o urmăresc pe rețelele de socializare s-au grăbit să-i ureze distracție plăcută și o vacanță cât mai frumoasă, în timp ce alții s-au întrebat dacă a plecat singură sau nu. Cel mai probabil, Isa îi ține companie acesteia.

”Am avut un sfârșit de an cu foarte multă treabă și cu foarte multe gânduri, frământări sufletești. Cel mai mult mă deranjează acum că mă simt epuizată, am nevoie de odihnă. Nu doresc să discut public acest lucru. Nu am vorbit despre divorț, ci despre o separare care este menită să lămurească niște lucruri. Nu știu ce va fi, din acest motiv nu vreau să dezvolt subiectul. Numai timpul va decide cum vor evolua lucrurile și atunci când eu voi fi lămurită pe deplin, atunci evident că voi spune acest lucru. Sunt într-o perioadă în care analizez situația. Marius este foarte prezent în viața fetiței, el are foarte multă grijă de ea. Ea a mers cu noi tot timpul peste tot”

Oana Roman