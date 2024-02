Oana Pellea, părere clară despre „Macarena”, piesa fenomen a Erikăi Isac. „Când spun vulgar sunt delicată. M-am lămurit”

„Macarena”, piesa-fenomen lansată în urmă cu câteva zile de cântăreața Erika Isac, a provocat adevărate controverse. Artistă folosește în melodie un limbaj dur și obscen, prin care scoate în evidență problemele majore cu care se confruntă femeile în zilele noastre. Și Oana Pellea și-a spus părerea vizavi de piesa lansată de tânăra solistă.

Piesa „Macarena”, lansată de Erika Isac, a devenit virală în mediul online. În plus, melodia a urcat rapid pe locul 1 în preferințele ascultătorilor și a strâns peste 2,7 milioane de vizualizări pe YouTube. Cu toate acestea, unii au criticat modul în care solista expune mesaje despre violență. În melodie, tânăra de 23 de ani vorbește despre violența și abuzurile împotriva femeilor.

Criticile și comentariile din mediul online despre piesa „Macarena” au ajuns și la urechile actriței Oana Pellea. Ea a recunoscut că a ascultat melodia respectivă, dar a specificat că nu este interesată de genul tinerei de exprimare.

Citește și: Cea mai ‘vulgară melodie românească’ a strâns aproape 400.000 de vizualizări pe YouTube, într-o singură zi. Cine este Erika Isac

„Oh… am ascultat. Să nu rămân în urmă… cu toate că prefer să fiu de modă veche. Am ascultat. Am rezistat 30 de secunde, m-am lămurit. Ai dreptate, Manolea. Nu e deloc «lectură obligatorie» parcă aș rămâne la Pink Floyd sau Queen… deh… modă veche! Lasă-mă așa! Cine vrea să asculte. Cine vrea să cânte așa… liber! Toți suntem liberi să decidem ce ne place și ce nu, ce alegem și ce nu etc.! Aleg să nu mă intereseze DELOC genul acesta de exprimare!”, a scris Oana Pellea, pe rețelele de socializare.