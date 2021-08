Nuntă de senzație în showbiz! Ce vedetă va spune marele ”Da” la care toate femeile visează

Bat clopotele de nuntă pentru una dintre cele mai cuoscute vedete din România. Fosta concurentă de la Asia Express se căsătorește sâmbătă, 28 august, cu alesul inimii sale. Despre cine este vorba, de fapt. Fanii au rămas uimiți de frumusețea miresei.

Ce vedetă face nunta chiar azi

Zi de mare sărbătoare pentru una dintre cele mai iubite foste concurente de la Asia Express. Superba Carmen Grebenișan spune marele DA logodnicului ei într-o ceremonie de vis care va avea loc sâmbătă, 28 august.

Prietena Alinei Ceușan face nunta cu iubitul ei Alex Militaru, iar detaliile celui mai important eveniment din viața roșcatei au fost puse la punct de ceva vreme. Perfecționistă din fire, Carmen Grebenișan s-a asigurat că ziua nunții sale va fi una perfectă.

Detaliul inedit pe care fanii l-au observat este că influencerița și soțul ei au stabilit un dresscode pentru petrecerea lor de nuntă. Cu alte cuvinte, nici vorbă de rochii lungi și pompoase, vedeta și partenerul ei le-au transmis un mesaj invitaților săi, acela de a purta culoarea kaki.

Cea mai așteptată nuntă din showbizul autohton va avea loc chiar azi, sâmbătă, 28 august, atunci când Carmen Grebenișan îi va spune un DA hotărât și din tot sufletul bărbatului care i-a furat inima acum ceva vreme.

„O să vedem ce schițăm pentru cununia civilă. Dress codul o să fie kaki, eu intenționez să am o rochie argintiu cu auriu, toată lumea trebuie să respecte dress code-ul, dar invitațiile nu sunt gata, vă anunț de pe acum. Nunta vreau să fie în natură”, spunea Carmen Grebenișan pe contul ei de Instagram, în urmă cu ceva timp.

Carmen Grebenișan, probleme de sănătate

Deși acum pare să fie în al nouălea cer, acum o lună lucrurile nu stăteau atât de roz pentru frumoasa roșcată. Carmen Grebenișan acuza dureri în piept, probleme de respirație și alte simptome specifice virusului COVID, motiv pentru care influencerița s-a speriat.

Din fericire, vedeta s-a liniștit după ce s-a testat de câteva ori și de fiecare dată rezultatul a ieșit negativ, semn că nu are motive să se mai îngrijoreze. Cu toate acestea, fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că este ipohondră și se speri ori de câte ori are impresia că are probleme de sănătate.