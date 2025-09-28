Noi informații despre situația Ioanei Popescu. Jurnalista va fi înmormântată de stat. Mara Bănică: „Iubitul cere bani, nu vă încurajez”

Moartea jurnalistei Ioana Popescu a stârnit numeroase reacții în rândul celor care au cunoscut-o și au interacționat cu ea de-a lungul timpului. În timp ce autoritățile au stabilit deja procedurile pentru înmormântare, în spațiul public au apărut controverse legate de comportamentul unei persoane apropiate ei, aspect asupra căruia a atras atenția Mara Bănică.

Înmormântarea Ioanei Popescu, asigurată de stat

Potrivit informațiilor făcute publice, Ioana Popescu urmează să fie înmormântată de stat, după ce nicio rudă de gradul patru nu s-a prezentat pentru a-și asuma responsabilitatea ridicării trupului neînsuflețit. Mara Bănică a explicat într-un mesaj video pe Facebook că vineri au fost finalizate documentele necesare la Spitalul „Sfântul Ioan” pentru ca asistenta socială să preia cazul.

„Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la Sfântul Ioan, vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicate de asistența socială, din păcate. Nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul 4 care să aibă dreptul să o ridice. Așadar, se pare că până în momentul ăsta o să o înmormânteze statul, dacă nu se va găsi o variantă”, a precizat jurnalista.

Controverse în jurul fostului iubit

În același context, Mara Bănică a semnalat o situație pe care a catalogat-o drept „foarte ciudată”. Ea a dezvăluit că a primit numeroase telefoane de la artiști și cunoscuți ai Ioanei Popescu, care i-au atras atenția asupra unui bărbat ce ar fi avut o relație recentă cu regretata jurnalistă. Acesta ar fi apelat la metode discutabile pentru a obține bani.

„Toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani pe Revolut. Acum, vă spun sincer că îmi displace foarte tare că un om care a fost în viața ei pentru câteva săptămâni strânge bani pe Revolut, nu răspunde la numărul ăla… ceva foarte ciudat. Nu vă încurajez să dați bani pentru că, repet, până în acest moment, statul este cel care o va înmormânta”, a subliniat Mara Bănică.

Mesajul Mariei Bănică pentru cei care au cunoscut-o pe Ioana Popescu

În același mesaj public, Mara Bănică a adăugat că încearcă să obțină cât mai multe informații pentru a le comunica celor care doresc să îi aducă un ultim omagiu Ioanei Popescu. Ea a subliniat că își dorește ca la ceremonia de înmormântare să existe un preot și să se respecte tradițiile creștine.

„Încerc să aflu mai multe detalii și vă anunț, atunci la cimitir să aducem un preot și să-i facă o colivă creștinească”, a transmis ea.

Totodată, jurnalista nu a ascuns faptul că, în opinia ei, atitudinea bărbatului care solicită bani este cel puțin nepotrivită.