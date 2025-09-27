Cauza morţii Ioanei Popescu, dezvăluită. Mesajul transmis de Mara Bănică, după aflarea veştii triste: „Viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem”

Ultima oră
Moartea Ioanei Popescu, fosta vedetă de televiziune cunoscută pentru aparițiile sale controversate, a produs o undă de șoc în lumea media. Dispariția ei neașteptată, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, a lăsat în urmă întrebări și durere pentru cei care au cunoscut-o. În timp ce partenerul său a oferit primele detalii despre problemele grave de sănătate cu care se confrunta jurnalista, Mara Bănică a transmis un mesaj plin de emoție, în memoria celei pe care o cunoscuse încă din tinerețe.

Problemele medicale ascunse ale Ioanei Popescu

Partenerul Ioanei Popescu a dezvăluit că, în ultimele săptămâni de viață, jurnalista s-a confruntat cu o degradare rapidă a stării de sănătate.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut”, a povestit bărbatul.

Afecțiunile de care suferea erau multiple și severe: varice esofagiene, hepatita C, palpitații și ulcer. Deși a refuzat inițial tratamentul de specialitate, ulterior Ioana a acceptat să se interneze, însă era deja prea târziu. Medicii de la Spitalul Sfântul Ioan din București nu au mai putut să o salveze.

Ultimele planuri ale jurnalistei

Potrivit partenerului său, Ioana Popescu își dorea să își continue viața alături de el și chiar făceau planuri de viitor.

„Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău”, a dezvăluit acesta pentru Cancan.ro

Din păcate, planurile nu au mai apucat să se împlinească. Ioana s-a dus singură la spital, iar în scurt timp, destinul i s-a frânt. După ce partenerul său nu a mai reușit să ia legătura cu ea, a alertat autoritățile, care au confirmat că jurnalista murise în noaptea de 20 spre 21 septembrie.

Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu

După pierderea ambilor părinți, Ioana Popescu nu mai avea rude apropiate. Astfel, partenerul său a decis să preia responsabilitatea organizării funeraliilor. Acesta urmează să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă pentru ca ea să fie condusă pe ultimul drum.

Mesajul emoționant al Marei Bănică

La scurt timp după ce vestea morții a devenit publică, Mara Bănică a dorit să își exprime regretul față de dispariția Ioanei Popescu. Cele două se cunoscuseră în redacția ZIUA, în urmă cu 25 de ani.

„Pe Ioana am cunoscut-o în redacția ZIUA acum vreo 25 de ani. Era tânără și exuberantă. Excentrică. Ani mai târziu, la Capatos în emisiune, a făcut istorie cu un top al fotbaliștilor. A încercat să cânte, nu prea i-a ieșit. Apoi… s-a pierdut, undeva pe drum. Ca și la Costin Mărculescu, viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem. Drum lin, Popeasco! Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace!”, a scris prezentatoarea pe Facebook.

