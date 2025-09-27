Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”

Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 11:38
de Ionuț Vieru

Moartea Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat un gol imens în lumea media și printre cei care au cunoscut-o. Jurnalista, cunoscută pentru aparițiile sale controversate și pentru energia debordantă, a avut parte de un destin marcat de suferință, dar și de o poveste de iubire aflată la început de drum, care a fost frântă mult prea devreme. Ultimele sale zile par desprinse dintr-un scenariu cutremurător, cu premoniții și decizii neașteptate, care astăzi dau fiori celor rămași în urmă.

O discuție care a devenit profeție

Într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro, Mihai Ștefan Lungu, bărbatul alături de care Ioana Popescu trăia o relație de doar o lună, a rememorat clipele care au precedat tragedia. Cuvintele jurnalistei, spuse aparent fără intenția de a fi luate în serios, par acum o prevestire a ceea ce urma să se întâmple.

„Eu când o să mor, nu o să știe nimeni”, i-ar fi spus bruneta partenerului său. Declarația, venită într-un moment de intimitate, s-a dovedit a fi dureros de reală.

Planuri de viitor și un sfârșit neașteptat

Cei doi își doreau să plece într-o vacanță romantică la Roma. Ioana însă l-a convins pe Mihai să meargă pentru câteva zile la Constanța, explicând că medicul îi recomandase odihnă și liniște, fără stres și apeluri.

„Vă spun imediat de ce era singură când a sunat la salvare. Eu am plecat la Constanța, ea m-a trimis, simțea rău. Mi-a zis că medicul i-a recomandat 2-3 zile fără stres, așa că să nu o sun, să nu o caut”, a povestit acesta.

Vacanța nu a mai avut loc. În loc de Roma, Mihai a primit cel mai dureros mesaj al vieții lui:

„Bună dimineața! Sunt la spital”.

Era duminică dimineața, la ora 6:31. La scurt timp, Ioana s-a stins din viață, iar bărbatul avea să afle adevărul cutremurător: deși îi spusese că este cu o prietenă, jurnalista mersese singură la spital.

Problemele de sănătate care i-au marcat existența

Deși era cunoscută ca o femeie puternică și energică, Ioana Popescu suferea de mai multe afecțiuni grave.

„Ulcer, varice esofagiene, hepatită C, palpitații la inimă, constipație… ea mai și bea”, a dezvăluit Mihai, cu vocea frântă de durere.

Problemele medicale și viața trăită intens au slăbit-o, dar nimeni nu se aștepta ca finalul să vină atât de brusc.

O dragoste începută recent, dar cu planuri mari

Deși relația lor era la început, Mihai mărturisește că voia să își unească destinul cu cel al Ioanei.

„Sunt împreună cu Ioana de o lună de zile. Da, urma să o cer de nevastă, voiam să fiu cu ea toată viața”, a spus acesta.

Ultima postare a jurnalistei, în care purta o șapcă neagră a lui Mihai, rămâne acum o amintire dureroasă.

Mesajul tulburător al iubitului, după moartea jurnalistei

La scurt timp după ce vestea tristă s-a răspândit, Mihai Ștefan Lungu a publicat un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale, prin care și-a exprimat durerea și neputința:

„Ai plecat mult prea devreme, aveam multe de făcut împreună! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție! Dacă Dumnezeu a vrut așa eu nu vreau să-i mai slujesc! Odihnește-te în pace! DUMNEZEU SĂ TE IERTE!”, a scris acesta.

