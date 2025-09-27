Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”

Moartea Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat un gol imens în lumea media și printre cei care au cunoscut-o. Jurnalista, cunoscută pentru aparițiile sale controversate și pentru energia debordantă, a avut parte de un destin marcat de suferință, dar și de o poveste de iubire aflată la început de drum, care a fost frântă mult prea devreme. Ultimele sale zile par desprinse dintr-un scenariu cutremurător, cu premoniții și decizii neașteptate, care astăzi dau fiori celor rămași în urmă.
Într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro, Mihai Ștefan Lungu, bărbatul alături de care Ioana Popescu trăia o relație de doar o lună, a rememorat clipele care au precedat tragedia. Cuvintele jurnalistei, spuse aparent fără intenția de a fi luate în serios, par acum o prevestire a ceea ce urma să se întâmple.
„Eu când o să mor, nu o să știe nimeni”, i-ar fi spus bruneta partenerului său. Declarația, venită într-un moment de intimitate, s-a dovedit a fi dureros de reală.
Cei doi își doreau să plece într-o vacanță romantică la Roma. Ioana însă l-a convins pe Mihai să meargă pentru câteva zile la Constanța, explicând că medicul îi recomandase odihnă și liniște, fără stres și apeluri.
„Vă spun imediat de ce era singură când a sunat la salvare. Eu am plecat la Constanța, ea m-a trimis, simțea rău. Mi-a zis că medicul i-a recomandat 2-3 zile fără stres, așa că să nu o sun, să nu o caut”, a povestit acesta.
Vacanța nu a mai avut loc. În loc de Roma, Mihai a primit cel mai dureros mesaj al vieții lui:
„Bună dimineața! Sunt la spital”.
Era duminică dimineața, la ora 6:31. La scurt timp, Ioana s-a stins din viață, iar bărbatul avea să afle adevărul cutremurător: deși îi spusese că este cu o prietenă, jurnalista mersese singură la spital.
Deși era cunoscută ca o femeie puternică și energică, Ioana Popescu suferea de mai multe afecțiuni grave.
„Ulcer, varice esofagiene, hepatită C, palpitații la inimă, constipație… ea mai și bea”, a dezvăluit Mihai, cu vocea frântă de durere.
Problemele medicale și viața trăită intens au slăbit-o, dar nimeni nu se aștepta ca finalul să vină atât de brusc.
Deși relația lor era la început, Mihai mărturisește că voia să își unească destinul cu cel al Ioanei.
„Sunt împreună cu Ioana de o lună de zile. Da, urma să o cer de nevastă, voiam să fiu cu ea toată viața”, a spus acesta.
Ultima postare a jurnalistei, în care purta o șapcă neagră a lui Mihai, rămâne acum o amintire dureroasă.
La scurt timp după ce vestea tristă s-a răspândit, Mihai Ștefan Lungu a publicat un mesaj sfâșietor pe rețelele sociale, prin care și-a exprimat durerea și neputința:
„Ai plecat mult prea devreme, aveam multe de făcut împreună! Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție! Dacă Dumnezeu a vrut așa eu nu vreau să-i mai slujesc! Odihnește-te în pace! DUMNEZEU SĂ TE IERTE!”, a scris acesta.