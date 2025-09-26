Noi detalii despre nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian ar fi ajuns în comă în urma unei supradoze de stupefiante

Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
26 sept. 2025 | 11:27
de Violeta Badea

Lovitură dură pentru familia celebrului dirijor Nicolae Botgros. Nepotul său, Cristian, se află în stare gravă, fiind internat în spital după ce ar fi făcut o supradoză cu substanțe interzise și a primit ulterior diagnosticul de ciroză pancreatică. Următoarele zile sunt decisive pentru evoluția tânărului.

Ultimele informații despre nepotul lui Nicolae Botgros

Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, a ajuns de urgență la spital săptămâna trecută, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Nepotul celebrului dirijor este în comă și se află sub monitorizare atentă, fiind intubat pentru respirație asistată.

În ciuda rugăciunilor venite din partea familiei și apropiaților, starea de sănătate a tânărului nu s-a îmbunătățit, iar medicii mențin supravegherea continuă. Diagnosticul suplimentar de ciroză pancreatică complică situația, iar fiecare zi este crucială pentru evoluția sănătății sale.

”Eu nu vreau să vorbesc nimic”

Întreaga situație a căzut ca un trăsnet asupra familiei Botgros. Nicolae Botgros, care încă își poartă durerea după pierderea soției sale în 2021, se confruntă acum cu o nouă încercare extrem de dificilă. Chiar dacă își continuă activitatea pe scenă, maestrul a recunoscut că suferința este profundă.

”Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…”, a declarat Nicolae Botgros, conform realitatea.md.

Tăcerea familiei și discreția acestuia reflectă gravitatea situației și dorința puternică de a proteja viața privată a tânărului și liniștea celor apropiați.

Vezi și O nouă tragedie în familia lui Nicolae Botgros. Nepotul artistului a ajuns la spital, în comă. Prognosticul rămâne rezervat!

Zile decisive pentru Cristian

Cristian Botgros se află în continuare în stare critică, iar medicii monitorizează constant funcțiile vitale. Apropiatii și familia continuă să se roage și să îi ofere sprijin moral, însă semnele de ameliorare întârzie să apară.

Momentele grele par departe de final, iar întreaga familie a fost afectată de evoluția stării sale de sănătate. Nicolae Botgros a confirmat situația gravă, dar a ales să nu ofere mai multe detalii pentru a nu amplifica subiectul.

Cu toate acestea, atenția publicului rămâne asupra evoluției stării lui Cristian, în timp ce familia se concentrează pe sprijinul constant și rugăciunea neîncetată pentru recuperarea sa completă.

Vezi și Povestea de dragoste a dirijorului-fenomen Nicolae Botgros. Amanta l-a făcut tată la 65 de ani, iar acum soția i-a murit!

