25 sept. 2025 | 16:17
O nouă tragedie în familia lui Nicolae Botgros. Nepotul artistului a ajuns la spital, în comă. Prognosticul rămâne rezervat

Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, trece prin momente critice după ce a fost internat în stare extrem de gravă la spital. Potrivit presei din Republica Moldova, tânărul ar fi ajuns în această situație în urma consumului de substanțe interzise și a fost diagnosticat cu o afecțiune severă, fiind în prezent în comă.

Nepotul lui Nicolae Botgros, în stare gravă în spital

Fiul interpretei Adriana Ochișanu și al muzicianului Corneliu Botgros se află sub supraveghere medicală permanentă, medicii încercând să îi stabilizeze starea. Deși primește îngrijiri intensive, prognosticul specialiștilor rămâne unul rezervat.

Nepotul reputatului dirijor și violonist Nicolae Botgros trece prin clipe dramatice, după ce a fost diagnosticat și cu ciroză pancreatică. Tânărul se află în comă la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire, următoarele zile fiind esențiale pentru evoluția stării sale de sănătate, relatează Unimedia.

Mama sa, interpreta Adriana Ochișanu, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, exprimându-și speranța că fiul ei va reuși să depășească această perioadă extrem de dificilă.

„Dragul meu Cristi,
Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit — să iubeşti cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile şi să nu uiți niciodată cât de prețios ești.
Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici — lângă mine — ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin şi iubire neţărmurită. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Îmi doresc să ai parte de iubire curată şi suflet frumos. Şi dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat.
Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta. Iar ceea ce simt pentru tine nu se va stinge niciodată. Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele.
Te iubesc,
Mama ta,
Adriana Ochișanu”, a transmis aceasta, pe Facebook.

Soția artistului a murit în luna iulie

În luna iulie, familia lui Nicolae Botgros trecea printr-un alt moment dificil după moarte soției artistului. Cea care a anunțat decesul a fost Iuliana Tudor, prezentatoarea de la TVR 1 și apropiată a familiei artistului.

„S-a stins din viață Lidia Bejenaru Botgros! Sincere condoleanțe familiei!”. Alături, vedeta a distribuit și o imagine alb-negru cu interpreta de muzică populară.

Cum arată copiii Danielei Crudu. Daiana și Dominic apar rar în mediul online
Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie. Nativii Taur caută stabilitate și armonie
Alina Sorescu, acuzată de Alexandru Ciucu de abuz. Designerul se apără, după acuzaţiile artistei: „Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea”
Unde să ţii morcovii şi ţelina pentru a rezista săptămâni întregi. Aşa nu se vor mai înmuia
