Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”

Uneori, viața te pune la încercare în cele mai neașteptate moduri, iar lupta pentru supraviețuire devine o lecție de credință, curaj și recunoștință. Este și cazul nepotului lui Nicolae Botgros, tânărul Cristian, care a trecut printr-o experiență-limită și a revenit din comă după două săptămâni de suferință și speranță. După perioada grea petrecută pe patul de spital, artistul a vorbit deschis despre chinurile prin care a trecut, dar și despre cum și-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Două săptămâni între viață și moarte

În luna septembrie, vestea că nepotul marelui dirijor Nicolae Botgros a ajuns în stare critică la spital a stârnit un val de îngrijorare. Nicolae Botgros a confirmat atunci, cu inima grea, că nepotul său, Cristian, se află în comă, iar mama tânărului, interpreta Adriana Ochișanu, a postat mesaje pline de durere și rugăciune pe rețelele de socializare, sperând într-o minune.

Acea minune avea să vină abia două săptămâni mai târziu. Cristian Botgros și-a revenit din comă, spre uimirea medicilor care, după cum mărturisește chiar el, nu îi mai dădeau nicio șansă.

„Am stat în comă două săptămâni, deci situația a fost foarte gravă. Nu-mi dădeau șanse la viață și, printr-o minune, cu siguranță a fost voia lui Dumnezeu, m-a reîntors. Pot să spun că am renăscut”, a declarat tânărul într-un interviu pentru PRO TV Chișinău.

Durerea care i-a schimbat viața

Cristian Botgros a vorbit deschis și despre momentul în care totul a început. O durere insuportabilă de pancreas, o afecțiune mai veche de care nu fusese conștient, l-a adus în pragul morții.

„Am avut o problemă cu pancreasul de mai demult, care nu mi-a dat de știre. Pe data de 13 septembrie m-a frânt o durere insuportabilă acasă. I-am spus lui tata: «Cheamă ambulanța, că nu mai pot!» Pe drum spre spital s-a acutizat și mai mult”, a povestit artistul.

În perioada petrecută în spital, tânărul a trecut prin clipe de suferință extremă, dar și printr-o transformare profundă.

„Cât am fost în Terapie Intensivă, deja conștient, până să ajung în secție, am stat tot timpul ăsta și am meditat foarte mult. M-am gândit ce fac când ies”, a spus Cristian.

O nouă viață, o nouă perspectivă

După ce a fost externat, Cristian Botgros a vorbit pentru prima dată despre decizia de a-și schimba complet stilul de viață.

„Deci un mod sănătos de viață, alimentație corectă, sport, mă axez pe sănătate, vreau să fac sport. Să merg înainte, să fiu lângă ai mei, să facem lucruri frumoase, să cântăm și așa mai departe. E o recuperare și mai urmează cu siguranță. Deci o dietă strictă, jumătate de an sau un an. Și o lună-două, cel puțin, fără efort fizic”, a explicat el.

De asemenea, tânărul a recunoscut că a fost afectat de comentariile apărute în mediul online, dar a ales să le ignore și să se concentreze pe vindecare.

„Am citit mai multe știri, speculații, prostii… Și lumea e rea, am citit comentariile… Nu poți să astupi gura lumii, fiecare își dă cu părerea cum consideră. Dar oamenii, neștiind situația, oricum vorbesc prostii”, a spus el cu sinceritate.

Recunoștință și renaștere după suferință

Astăzi, nepotul lui Nicolae Botgros își trăiește fiecare zi ca pe un dar. Recunoaște că a trecut prin cea mai grea perioadă din viața sa, dar și că a ieșit din această încercare mai puternic și mai conștient de ceea ce contează cu adevărat.

„A fost o perioadă într-adevăr foarte grea. Abia acum încep să o tălmăcesc și să-mi dau seama cât de dureros a fost pentru persoanele apropiate și pentru părinți. Dar mă bucur că mă aflu acum aici. Sunt bine, e primul meu concert după o lună de spital. Merg înainte cu capul sus”, a declarat Cristian.

După ce a privit moartea în față, tânărul artist se consideră un om renăscut. Cu credință și recunoștință, își continuă drumul alături de familia sa, promițând să transforme această experiență dureroasă într-o nouă șansă la viață.