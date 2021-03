Nicolae Botgros, acuzat că a luat bani pentru a spune că are covid-19. Ce s-a întâmplat în spital, de fapt

Nicolae Botgros, recuperat după coșmarul COVID-19, a intrat în direct ”La Măruță” pentru a vorbi despre experiența sa cu noul coronavirus, emoțiile care l-au trecut în această perioadă, gândurile de mai bine ce l-au întărit, dar și oamenii care i-au fost alături.

Nicolae Botgros a fost acuzat că a luat bani pentru a spune că are COVID-19. Noi informații despre starea sa de sănătate

Nicolae Botgros a fost internat în octombrie 2020 în spital, după ce a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Maestrul a făcut o formă severă de virus și a fost internat în Secția Reanimare. Au trecut mai bine de patru luni de atunci, iar muzicianul a revenit cu detalii despre starea sa de sănătate, după ce a fost externat, dar mai ales despre zvonurile că ar fi primit bani ca să spună că este infectat.

„Acum suntem foarte bine și îmi este greu să îmi aduc aminte de momentele care au fost. Îmi e dor tare de spectatori. Un an de zile nu am fost la București. Nu am fost intubat, dar am fost în stare gravă. O lună și opt zile am stat la spital. Lumea vorbește diferit, dar eu vreau să spun așa cum am simțit eu și cum am fost eu. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor pentru ajutor. Mă bucur că medicii au fost la căpătâiul meu și au făcut totul ca eu să ies din această boală. Puțini sunt cei care își dau seama că această boală există, dar ea nu cruță nimic și lasă urmări. Eu vă recomand să vă păziți tare.

„Veștile că oamenii din jur se stingeau mă puneau pe gânduri”

Timp de un an am dat trei spectacole și câteva evenimente. Ce să facem mai departe nu se știe. Am avut doi colegi în salon care au plecat pe cealaltă lume. Sigur că această veste te pune într-o stare grea. Separarea de tot, de familie, de telefon, de ceas, inel pe deget, ești curat așa cum te-a nascut mama. Acest lucru m-a pus și mai tare în dificultate, iar veștile că oamenii din jur pe care ajungeam să îi cunosc treceau în neființă mă puneau pe gânduri. Cătăline, acum am vorbit și cu băiatul meu, Cornel, care era pus pe roate și umbla în fiecare zi la spital, am avut marele noroc să mă refac.

El și soția erau foarte îndurerați, mai ales că s-au ocupat mult de mine. Se gândeau că poate într-o zi…Eu nu am primit reacții că aș fi primit bani ca să spun că am COVID, dar erau vorbe în culise. E un păcat când cineva spune așa ceva. Nu știu dacă acești bani, dacă ar exista, poți să îi iei pentru asta. Eu, când am ajuns în libertate, am plâns ca un copil în brațele lui Cornel și el mi-a zis că nici în cele mai grele momente nu mai vrea să mă vadă astfel”, a spus Nicolae Botgros astăzi, ”La Măruță”.