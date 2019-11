Povestea de dragoste a dirijorului-fenomen Nicolae Botgros. Amanta l-a făcut tată la 65 de ani

Celebrul dirijor, Nicolae Botgros a fost prins în pat cu artista de muzică populară, Anișoara Dabija chiar de către partenerul acesteia. De asemenea, soțul înșelat este și cel care a făcut publică aventura celor doi. Acesta a povestit cu lux de amănunte episodul ce s-a derulat fix sub ochii lui. Anișoara Dabija are împreună cu maestrul Botgros o fiică.

Nicolae Botgros s-a iubit, în secret, cu Anișoara Dabija care l-a făcut și tată la 65 de ani

Povestea de dragoste dintre dirijorul-fenomen și artista de muzică populară a început de pe vremea când Anișoara era căsătorită cu Dumitru Guşevatîi, instrumentist din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova. Anișoara și Guşevatîi au împreună doi băieți, iar de dragul lor, artistul a decis să treacă peste infidelitatea soției.

“Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă, nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, a declarat Dumitru Guşevatîi.

Anișoara Dabija a rămas însărcinată și a treia oară, însă se pare că copilul ce avea să vină pe lume nu era al soțului ei, ci a maestrului Botgros. Din acest motiv, căscinia celor doi a luat sfârșit și a urmat divorțul care s-a finalizat în 2018.

“Nici nu ştiu dacă sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Mai bine îi întrebaţi pe ei (n.r.: pe Anişoara Dabija şi pe Nicolae Bogros) ce s-a întâmplat. Eu sunt un om muncitor, familist şi îmi iubesc enorm copiii. (…). Adevărul e că nu am cerut eu divorţul, ci ea. Şi, totodată, mi-a cerut să-mi dau acordul în scris că nu am pretenţia ca fetiţa, pe care a născut-o pe data de 5 aprilie (n.r.: anul trecut), să poarte numele meu. Mi-a spus că este copilul lui Botgros”, a mai povestit Dumitru Guşevatîi, conform sursei citată mai sus.

Și familia lui Nicolae Botgros a fost afectată de situația delicată creată de acesta și mama micuței lui prințese: “Cel mai greu este că am fost prieteni buni de familie, mergeam la mese împreună cu domnul Botgros, ne respectam, iar soţia sa, doamna Lidia, o iubea pe Anişoara ca pe fata ei. Doamna Lidia era bolnavă, dar acum s-a îmbolnăvit şi mai rău. Păcat că au făcut de râs două familii”, a mai spus Dumitru Guşevatîi, fostul soţ al Anişoarei Dabija.