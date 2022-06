Niculina Stoican, dezvăluiri în lacrimi despre Petrică Mîțu Stoian. Ce a spus artista

Stingerea din viață a marelui cântăreț Petrică Mîțu Stoian a îndoliat toți fanii muzicii populare. Absența sa este resimțită mult în aceste zile, când se celebra, în mod normal, onomastica interpretului. Cu gândul la vremurile bune, cântăreața Niculina Stoican a evocat câteva dintre clipele petrecute împreună cu colegul său. Au fost dezvăluiri în lacrimi despre Petrică Mîțu Stoian. Iată ce a spus artista!

Nu este prima dată când Niculina Stoican, cântăreață care s-a aflat în permanență lângă sicriul lui Petrică Mîțu Stoian, mărturisește că moartea fulgerătoare a interpretului a lăsat un gol imens în sufletul ei. Criticată mult pentru felul în care l-a tratat pe Petrică Mîțu Stoian cât timp era în viață, ea a ignorat toate gurile rele.

Niculina Stoican susține că a avut o relație extrem de specială cu regretatul artist. Cei doi se înțelegeau atât pe scenă, cât și în afara ei doar din priviri. Niculina Stoican nu reacționează la cuvintele grele care i-au fost adresate de-a lungul timpului. În schimb, artista a subliniat că s-a înțeles foarte bine cu Petrică Mîțu Stoian.

Ceea ce i-a legat, în primul rând, a fost originea pe care o aveau, ambii provenind din Mehedinți.

Umorul „de Mehedinți” a fost unul dintre aspectele care i-au legat pe cei doi cântăreți de muzică populară. Vorbind despre multele amintiri frumoase pe care le-a construit cu Petrică Mîțu Stoian, artista a amintit o întâmplare într-o notă mai comică.

Cei doi au fost invitați de un cuplu să le cânte la nuntă. Nici Petrică Mîțu Stoian, nici Niculina Stoican nu aveau tragere de inimă să dea curs invitației. Până la urmă, însă, în urma insistențelor, au hotărât să le facă pe plac mirilor. Însă situația nu a decurs într-un mod foarte fericit. Totuși, interpreții au găsit puterea de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze.

„Ne-am dus la eveniment, am cântat, toată lumea a fost mulțumită, dar la final au venit și au început să spună că nu a fost cum se așteptau, tot felul de chestiuni desuete. Eu am început să le spun că nu se poate, că au insistat atâta, că lumea a fost mulțumită, am cântat, Petrică stătea și se uita când la mine, când la ei.

La un moment dat, eu nervoasă că nu reacționează și că nu zice nimic și că nu e drept ce se întâmplă, îi zic: Petre, zi și tu ceva! El se întoarce la mine, mă privește și zice „Păi ce zic?! Uite, vezi, ce frumos e la final și ziceai să nu vii!”. Asta a fost singura lui reacție. Cumva au vrut și ei să aibă un fel de mulțumire pentru că insistaseră atâta și noi pur și simplu nu voiam să ne duce”, a povestit Niculina Stoican pentru sursa citată.