Motivul pentru care Ladislau Boloni nu a preluat naționala României. Fostul mare internațional român a fost foarte aproape de a deveni selecționer pentru a doua oară în cariera de antrenor. Până la urmă, marți, FRF a anunțat că Edi Iordănescu va fi cel care va prelua banca tricolorilor. Miercuri, într-o conferință de presă, Ladislau Boloni a explicat motivele pentru care nu s-a mai înțeles cu oficialii federației în privința preluării postului pentru care era dat aproape ca sigur, la un moment dat.

Ladislau Boloni și FRF nu s-au mai înțeles în privința termenilor din contract. Președintele federației, Răzvan Burleanu, a explicat, tot marți, care au fost motivele pentru care înâelegerea cu Boloni a picat.

În primul rând, introducerea unui obiectiv intermediar. Când ne referim la obiectiv intermediar ne gândim la importanța Ligii Națiunilor.Al doilea a fost cel legat de stabilitatea staff-ului tehnic și al treilea legat de clauzele de reziliere. Am vrut să nu mai repetăm greşeala FRF din pirmul său mandat”, a declarat Răzvan Burleanu în această problemă, la conferința de la FRF .

Ladislau Boloni și-a expus punctul de vedere în aceeași problemă, într-o conferință de presă desfășurată miercuri. El a declarat că discuțiile au picat deoarece FRF i-a impus să termine pe locul 1 sau 2 în grupa din Liga Națiunilor, în timp ce el dorea să fie calificarea la EURO 2024. Boloni a spus că impunerea unui obiectiv secundar ce făcea ca durata contractului să fie, practic, necunoscută, a fost ceva cu care nu s-a mai întâlnit în cariera sa.

„Eu nu am semnat niciodată un contract la care să nu știu data de sfârșit. Eu nu știam până când semnez, putea fi și pe 5-6 săptămâni. Eu credeam că obiectivul principal rămâne principal și nu credeam că-l încurcăm cu unul secundar. Nu am văzut niciodată așa ceva, un contract fără o dată de terminare fixă. Eu nu am putut să accept să fiu demis dacă terminam pe locul 1-2 în Liga Națiunilor.

În cazul meu au fost 3-4 puncte care aveau repercusiuni și pentru problemele celelalte. Luând în mână contractul propus am văzut obiectivul principal calificarea la EURO 2024, care mă interesa deosebit de mult. Dar îmi dădeam seama că obiectivul principal vine pe plan secundar. Era un obiectiv pe care eu îl consideram secundar, care tot timpul și tot timpul revenea”, a declarat Ladislau Boloni la conferința de presă.