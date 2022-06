Motivele pentru care Kylian Mbappe a rămas la PSG. Președintele de la Real Madrid a spus tot: „Mama lui a fost rușinată”

Motivele pentru care Kylian Mbappe a rămas la PSG. Vedeta fotbalului francez a fost la un pas să ajungă la Real Madrid, ca jucător liber de contract. Când lucrurile păreau bătute-n cuie, atacantul de 23 de ani s-a „sucit” pe ultima sută de metri și și-a prelungit contractul cu campioana Franței. Kylian Mbappe a fost criticat pentru gestul său, iar Florentino Perez, președintele „Los Blancos” a dezvăluit care au fost motivele acestei răsturnări de situație.

Motivele pentru care Kylian Mbappe a rămas la PSG. Până spre jumătatea lunii mai, fotbalistul de 23 de ani era deja prezentat drept viitor jucător al lui Real Madrid, clubul la care visa să ajungă încă din copilărie. Pe ultima sută de metri situația s-a schimbat, iar Mbappe și-a prelungit contractul cu campioana Franței pentru încă 3 ani.

Kylian Mbappe a primit un salariu fabulos, de 60 de milioane de euro pe sezon, dar și 120 de milioane de euro la semnătură. Fotbalistul a insistat că nu a fost vorba de bani în răzgândirea sa, ci pentru că se simte fericit la PSG.

Mbappe a mai spus că a anunțat conducerea lui Real Madrid despre decizia sa.

„Sunt puțin trist pentru că de când am început fotbalul le-am arătat tuturor că am răbdare să joc. Mereu am vorbit despre fotbal, titluri, jocuri importante… niciodată despre bani. Oamenii pot vorbi despre ce vor, dar toată lumea mă cunoaște. Am vorbit cu toată lumea la Real Madrid, am vorbit cu PSG și ei știu că nu am discutat niciodată despre bani, nici cu Florentino Perez și nici cu Nasser Al Khelaifi (nr. – președinții de la Real Madrid, respectiv PSG)”, a adăugat starul lui PSG.