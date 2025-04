Cum a apărut produsul epuizat instant de pe rafturile Lidl. Magazinele au impus limite, clienții își făceau stocuri

Conform declarațiilor celor doi, Alani și Hamouda, în timpul vacanței lor din Emiratele Arabe Unite (EAU) de săptămâna trecută, aveau un singur scop: să pună mâna pe barul viral „chocolate Dubai”, un produs care a câștigat rapid popularitate pe TikTok. Acesta combină gusturile de ciocolată, fistic și tahini, învelit în aluat filo, inspirat de desertul arab Knafeh.

Cum a apărut produsul epuizat instant de pe rafturile Lidl

Barul original, creat de FIX Chocolatier, a fost lansat în 2022 și vândut exclusiv în EAU. Popularitatea sa a crescut atât de mult pe rețelele sociale încât este disponibil doar două ore pe zi și se vinde rapid, deseori în câteva minute. În prezent, diverse imitații ale acestui produs, denumite „Dubai chocolate”, au început să fie vândute în supermarketuri din Marea Britanie, inclusiv Waitrose, Lidl și Morrisons, unele dintre acestea limitând numărul de bare ce pot fi cumpărate de clienți.

Yezen Alani, care deține FIX alături de soția sa, Sarah Hamouda, a declarat că atenția globală acordată produsului este „flatterantă și umilitoare”. Aceștia au început dezvoltarea barului în 2021, când Hamouda, având pofte speciale în timpul sarcinii, și-a dorit un desert care să combine gusturile sale favorite. După un an de muncă, afacerea a fost lansată, iar cei doi își gestionau activitatea în paralel cu joburile lor corporative.

Motivul succesului acestui bar de ciocolată este exclusivitatea sa – fiind disponibil doar prin aplicațiile de livrare, nu în magazine fizice sau supermarketuri. De asemenea, prețul de 15 lire sterline per bar și disponibilitatea sa limitată, doar în anumite intervale orare, adaugă un element de raritate.

Care este succesul acestui bar de ciocolată

De asemenea, a fost observat și faptul că bare similare vândute sub numele de „Dubai chocolate” sunt disponibile în multe magazine din Marea Britanie, iar Alani a menționat că aceste imitații sunt „foarte frustrante”, întrucât dăunează brandului lor.

Un alt factor major în creșterea popularității produsului a fost viralizarea pe TikTok, în special un video din 2023 al utilizatoarei Maria Vehera, care a prezentat barul Knafeh și alte produse FIX, iar clipul a strâns aproape șapte milioane de aprecieri.

Aspectul vizual al produsului, cu petele de portocaliu și verde pe ciocolata de lapte și sunetul crocant pe care îl face atunci când este rupt, a fost gândit special pentru a atrage atenția pe rețelele sociale.

Deși ciocolata cu fistic nu este o noutate, elementul distinctiv al barului este textura sa crocantă, dată de umplutura de fistic și aluatul filo. Deoarece barul Can’t Get Knafeh of It este disponibil doar în EAU, alte branduri, precum Lindt, au început să vândă produse similare, la un preț de aproximativ 10 lire sterline. De asemenea, supermarketul Waitrose a impus o limită de două bare per client pentru a reglementa stocurile.

În timp ce FIX a început cu o echipă de doar o persoană care îndeplinea 6-7 comenzi pe zi, astăzi, datorită popularității crescute pe TikTok, afacerea are 50 de angajați care îndeplinesc 500 de comenzi pe zi.

Prețul ridicat al produsului, de 15 lire sterline per bar, este justificat de faptul că fiecare bar este realizat manual, cu ingrediente premium, iar procesul de producție, care include coacerea, modelarea ciocolatei și procesarea fisticului, este mult mai laborios decât la alte tipuri de ciocolată.

Chiar dacă succesul a fost unul notabil, Alani a declarat că drumul a fost unul greu, având în vedere că au lucrat full-time la afacerea lor, în timp ce își creșteau și cei doi copii. Totuși, au continuat să lupte, spunându-și că vor merge mai departe atât timp cât își vor putea plăti chiria, iar acum nu au regrete, deoarece lucrurile au funcționat așa cum și-au dorit.