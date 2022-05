Kylian Mbappe își îmbogățește fosta echipă. Câți bani primește Monaco după ce atacantul a rămas la PSG

Kylian Mbappe își îmbogățește fosta echipă. Starul francez de la PSG a ales să rămână la campioana din Hexagon. Atacantul de 23 de ani a primit o ofertă colosală din partea parizienilor, una ce l-a făcut să spună „pas” celor de la real Madrid, cu care ajunsese la un acord verbal. Dar decizia lui Kylian Mbappe a făcut-o fericită și pe fosta sa grupare, AS Monaco, beneficiara unei sume substanțiale după noul contract semnat de Mbappe.

Kylian Mbappe își îmbogățește fosta echipă. Când toată presa internațională îl dădea ca și adjudecat de Real Madrid, atacantul francez a dat lovitura de grație clubului madrilen și a preferat să rămână la PSG.

Mbappe este protagonistul celui mai mare contract din istorie. Presa străină a avansat două variante în această privință. Într-una, fotbalistul s-a ales cu un salariu de 60 de milioane de euro pe sezon și un bonus de 120 de milioane de euro la semnătură. În celălalt, vehiculat de ziariștii spanioli, el ar primi 100 de milioane de euro salariu pe an și un bonus de 300 de milioane la semnătură. Contractul are o durată de trei ani.

Oricum ar fi, Mbappe devine cel mai bine plătit jucător din istoria fotbalului. El a transmis un mesaj suporterilor celor de la Real Madrid, dezamăgiți după alegerea făcută de fotbalist.

Kylian Mbappe a declarat că pentru el nu banii sunt importanți, ci titlurile pe care le poate câștiga la PSG. Și dorința de a demonstra că e cel mai bun jucător din lume.

„Sunt puțin trist pentru că de când am început fotbalul le-am arătat tuturor că am răbdare să joc. Mereu am vorbit despre fotbal, titluri, jocuri importante… niciodată despre bani. Oamenii pot vorbi despre ce vor, dar toată lumea mă cunoaște. Am vorbit cu toată lumea la Real Madrid, am vorbit cu PSG și ei știu că nu am discutat niciodată despre bani, nici cu Florentino Perez și nici cu Nasser Al Khelaifi (nr. – președinții de la Real Madrid, respectiv PSG).

Avocatul meu a vorbit puțin despre bani, la fel ca și mama, dar eu nu. Vorbesc despre sport pentru că vorbesc pe teren. Banii mei merg in cont, mă interesează prea puțin acest aspect. Sunt aici pentru a câștiga titluri, pentru a arăta că sunt cel mai bun și pentru a fi fericit. Cred că acum sunt fericit”, a spus Mbappe pentru Marca.