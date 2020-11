Monica Pop a găsit detaliul care face diferența pe stradă. Ce trebuie să purtăm pe lângă mască

Monica Pop a adus în prim-plan un detaliu pe care mulți dintre specialiști l-au uitat din vedere. Ce semnal de alarmă a tras cunoscutul medic? La ce mai trebuie să fie atenți oamenii în aceste vremuri?

Invitată la „Vorbește Lumea”, Monica Pop a deschis subiectul mult discutat care a acaparat deja aproape un an din existența noastră – coronavirusul. Aceasta le-a expus de data asta oamenilor o situație la care nu s-au gândit. Ochii sunt și ei „gazdă” bună pentru COVID-19, iar această afirmație vine exemplificată de recenții pacienți pe care i-a avut specialistul. Deși inițial păreau că au o simplă conjunctivită, simptomele și modul diferit de a se expune afecțiunea nu era normal, fiind modificată de apariția virusului. Medicul sugerează tuturor să aibă o mai mare grijă și când vine vorba de ochi.

Cel mai simplu este să te speli dimineața și seara în mod normal cu săpun și apă, iar pe stradă să porți ochelari de soare ori în cazul altora ochelarii de vedere care-și fac fabulos treaba. „Nu se gândește nimeni dacă e vreo infecție. Ochii trebuie spălați dimineața și seara cu apă și săpun. Nu ceaiuri, nu substanțe, nimic. Întordeauba recomand să se poarte ochelari pe stradă, chiar și atunci când vine vorba de ochelari de soare. Și ochelarii trebuie șterși cu alcool, e un mijloc de dezinfecție, inclusiv rama. E greu la copii, dar ne bazăm pe părinții care sunt destul de vigilenți și le păstrează și lor metode de igienă”, a spus Monica Pop.

“Fiecare trebuie să aibă sticla de dezinfectant cu el. E foarte important să avem grijă de copiii mici, în urmă cu o lună am avut o pacientă de 3 ani cu o arsură de Ariel. Nici n-am știut că se poate, iar atunci când am citit prospectul la Ariel am văzut că are acid sulfuric, e bine să nu lăsăm așa cea la îndemâna copiilor. E cazul să avem foarte mare grijă de ochi. Nici pentru noi (n.r.medici) nu e ușor. E o formă diferită de conjunctivită cea cu infecția de Sars-CoV2. Avea niște simptome, dar cumva altfel. A doua persoană a avut o iritație pe interiorul ploapei, nedefinită, care a trecut și foarte ușor. Nu se știa până acum că pot avea și altele forme de COVID-19. Testele sunt foarte scumpe, omul obișnuit cu o familie formată din două părinți și doi copii poate da tot salariul pe test. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu e de glumit. Ochii sunt și ei „gazdă” bună pentru COVID-19. Le-aș sugera tuturor să poarte ochelari. ”

