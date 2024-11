Gabriel Cotabiță a murit. Artistul avea 69 de ani

Gabriel Cotabiță, una dintre cele mai remarcabile voci ale muzicii pop românești, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Vestea cutremurătoare a fost confirmată de dirijorul și prietenul său de o viață, Ionel Tudor, care a anunțat pierderea artistului pe rețelele de socializare.

Cântărețul a murit la Spitalul Universitar din București, unde, potrivit surselor apropiate, se afla în comă. Potrivit primelor informații, artistul s-a chinuit mult în ultima vreme, fiind intubat.

Numele lui Gabriel Cotabiță este sinonim cu hituri care au marcat generații întregi de români. „Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca” sau „Să nu ne spunem adio” sunt doar câteva dintre piesele sale emblematice, care au fost difuzate și fredonate de milioane de fani.

Printre realizările notabile ale lui Gabriel Cotabiță se numără și contribuția la lansarea primului CD din România, un proiect revoluționar pentru acele vremuri, realizat în colaborare cu Joey de Alvaré.

„Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori („Noapte albastra”, „Te rog, domnisoara, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viata e un cazino”, „Sa nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!…Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina!”, este postarea lui Ionel Tudor pe Facebook.