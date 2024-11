Care ar fi cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Artistul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani

Viața artistului Gabriel Cotabiță, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii pop românești, a fost marcată de încercări grele. De-a lungul anilor, el a trecut prin numeroase momente dificile legate de sănătate, dar a rămas un exemplu de reziliență și optimism.

Care ar fi cauza morții lui Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiță a decedat în cursul zilei de astăzi, la vârsta de 69 de ani. De-a lungul anilor, artistul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar ultima perioadă a fost foarte grea pentru el.

Potrivit primelor informații, Gabriel Cotabiță ar fi decedat la Spitalul Universitar din București, în urma unui avc. De asemenea, Ionel Toader, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, a mărturisit că ar fi avut probleme de sănătate și că ar fi fost intubat.

Probleme de sănătate și o luptă continuă

Anul 2021 s-a dovedit a fi unul complicat pentru artist. Începutul anului l-a prins pe Gabriel Cotabiță internat în spital, după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Ulterior, alte probleme de sănătate i-au adus provocări neașteptate. „De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul, am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase, toată lumea credea că am terminat-o”, mărturisea artistul.

Artistul a vorbit deschis despre greutățile pe care le-a întâmpinat. A povestit cum începutul anului 2021 i-a fost umbrit de internarea în spital de Revelion. Nu s-a oprit aici:

„Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău.”

Cotabiță dezvăluia că toate aceste încercări i-au fost „prezise” de o prietenă apropiată care se ocupă cu realizarea astrogramelor. Deși aparent sceptic, artistul a recunoscut că aceasta a intuit problemele care aveau să vină.

Povestea unui infarct care i-a schimbat viața

Încă din 2015, Gabriel Cotabiță a fost un exemplu al luptei împotriva adversităților. În acel an, artistul a suferit un stop cardio-respirator în timp ce făcea sport. Incidentul, petrecut pe 8 mai 2015, a fost un moment critic care a șocat întreaga țară.

Medicii au reușit să-l salveze, iar după două luni de recuperare intensă, Cotabiță a revenit acasă. În ciuda severității situației, el a rămas optimist și și-a continuat activitatea. Ca măsură de precauție, medicii i-au implantat un defibrilator automat pentru a preveni alte tulburări cardiace.

„Au fost momente dificile, dar mi-au arătat cât de mult înseamnă viața. Am învățat să apreciez fiecare zi”, declara artistul la vremea respectivă, rememorând perioada de recuperare.

Sprijinul din partea partenerei sale de viață

De-a lungul acestor încercări, Gabriel Cotabiță a avut mereu sprijinul partenerei sale de viață, pe care o descria cu emoție și admirație. „Nu credeam că voi mai întâlni pe cineva care să mă iubească așa. Eu nu am făcut nimic special pentru ea, nu i-am ridicat vreo statuie. Știe doar că o iubesc și punct”, spunea artistul despre femeia care i-a fost alături în cele mai dificile momente.

Aceasta i-a fost un sprijin constant, oferindu-i nu doar încredere, ci și forța de a merge mai departe. Relația lor a fost pentru Cotabiță un motiv în plus să lupte pentru sănătatea sa și să-și regăsească echilibrul.

Un simbol al puterii și al renașterii

Povestea lui Gabriel Cotabiță este una a unui luptător care nu s-a lăsat doborât de greutăți. Deși sănătatea l-a pus de multe ori la încercare, artistul a rămas un exemplu de determinare. Prin muzica sa, a adus bucurie în sufletele românilor, iar prin povestea sa de viață a demonstrat ce înseamnă să te ridici de fiecare dată când viața te doboară.

Cotabiță rămâne un simbol al renașterii, un om care, indiferent de câte obstacole a întâlnit, a găsit forța de a merge mai departe. „Problemele vin, dar tu trebuie să fii pregătit”, sunt cuvintele unui artist care a trăit intens, și-a iubit publicul și a prețuit fiecare clipă.