Gabriel Cotabiță a învins moartea de două ori. Și-a revenit din comă după 3 săptămâni și a scăpat cu viață dintr-un accident teribil

Gabriel Cotabiță, vocea inconfundabilă a muzicii pop românești, nu a fost doar un artist de excepție, ci și un om care a înfruntat de mai multe ori moartea și a ieșit învingător. De la momentul dramatic din 2015, când a intrat în comă și a uimit pe toată lumea cu recuperarea sa, până la un accident grav în timpul Revoluției din 1989, viața lui Cotabiță a fost marcată de episoade care i-au testat limitele.

În 2015, Gabriel Cotabiță a suferit un stop cardio-respirator în timpul unui antrenament la sala de sport. Incidentul l-a dus într-o comă profundă, iar pronosticul medicilor era rezervat. Întreaga industrie muzicală și fanii săi au fost cu sufletul la gură, așteptând vești despre starea lui. Însă, împotriva oricăror așteptări, artistul și-a revenit complet, o revenire privită de mulți ca un miracol.

„Miracolele se întâmplă”, a fost fraza care a însoțit povestea revenirii lui Cotabiță, o dovadă că optimismul și speranța pot depăși limitele fizicului. Totuși, acesta nu a fost primul moment în care artistul a scăpat dintr-o situație limită.

Puțini știu că, în decembrie 1989, în plin haos al Revoluției, Gabriel Cotabiță a fost implicat într-un accident de mașină care putea să-i fie fatal. În drum spre București, după o serie de spectacole în Bacău și Panciu, Cotabiță, alături de Octavian Ursulescu și Ileana Șipoteanu, a trecut printr-un moment dramatic.



Octavian Ursulescu, șoferul mașinii, își amintește cu emoție acele clipe de cumpănă:

„Mergeam de la Bacău spre București, iar eu m-am angajat într-o depășire riscantă, în pantă, pe o ceață densă. Mașina noastră a fost serios avariată pe ambele părți laterale. Și astăzi mă mir cum am reușit să trec printre cele două vehicule fără să fim striviți. Am avut îngeri păzitori. Gabriel Cotabiță și Ileana Șipoteanu erau pasageri, iar responsabilitatea mea era uriașă.”

Accidentul a avut loc în contextul tensionat al Revoluției, când țara era cuprinsă de haos și incertitudine. Ursulescu își amintește atmosfera sumbră din acele zile:

„Ne întorceam după două spectacole, iar pe drum Cotabiță tot suna de la telefoane publice. Soția lui era disperată. De la Universitate se auzeau împușcături, iar agitația era generală. Înainte să plecăm, am trecut pe la celebra Avicola Bacău, unde am umplut mașina cu curcani, vin de la Panciu și alte provizii. Mașina era atât de plină, încât probabil bagajele ne-au salvat când am fost loviți de ambele mașini. Erau vremuri grele și ne descurcam cum puteam.”