Momente dramatice pentru Delia. Ce a pățit mama artistei

În plină pandemie de coronavirus, mama Deliei a suferit o intervenţie la glanda tiroidă. De altfel, artista are probleme de 30 de ani, iar medicii au decis că această intervenție nu mai poate suporta amânare.

Momente dramatice pentru Delia

“Nu am păţit nimic, doar m-am operat de glanda de tiroidă. Îmi era teamă, dar ce să fac? Trebuia să mă operez, am fost pe mână bună, pe mâna specialiştilor “, a precizat Gina Matache la Antena Stars. De altfel, artista are probleme de 30 de ani, însă a amânat până acum să ia o decizie radicală.

„Nu se mai putea amâna această intervenţie. Acum mă simt foarte bine. Nu am ce să zic, sunt nişte oameni… să le dea Dumnezeu sănătate. În sfârşit, avem şi noi nişte medici buni. Cel puţin aici, nu ştiu cum or fi în altă parte. Aici, de la portar până la ultima infirmieră e exemplar tot. Am avut noroc, nici măcar la operaţie nu am simţit durere, nu am simţit nimic.

Mâine mă vor externa. În principiu, nu am voie să fac multe, dar să vedem cât voi putea eu să respect. Nu stau prea bine la capitolul ăsta, mă cam aventurez. Sper să mă potolesc şi eu. Nu sunt aia care să stea în pat. Nu mă duc la nepoţi, că sigur îi iau în braţe, mai fac eu vreo nefăcută’, a mai declarat artista.

De altfel, mama Deliei, Gina Matache, este o cunoscută cântăreață de muzică populară, a mai avut probleme de sănătate în trecut. Aceasta a avut o tumoră benignă la braț. De asemenea, s-a operat și, după o recuperare destul de grea, a rămas cu niște probleme la brat.

Delia și mama ei ”se ceartă” des

Deși au o relație foarte apropiată, se pare că între cele două există și mici motive de ceartă. De ce este certată în fiecare zi mama Deliei? Aceasta a povestit:

„Nu pronunț cuvântul mamaie în casă, că iau ale mele foc! Ele zic că sunt buni, nu mamaie. Eu nu mă pot obișnui cu buni. eu nu aș vrea să-i supăr în niciun fel. Cel mai ușor îmi este să zic mamaie, hai la mamaie! Sunt certată în fiecare zi, pentru chestia asta.”, a spus mama Deliei.

Gina Matache a vorbit despre Delia în mai multe ocazii, dezvăluind că fiica ei este o femeie matură, care nu acceptă sfaturi.

„Delia nu acceptă sfaturi. Este atât de cu capul pe umeri, încât indiferent ce furtuni ar veni peste ea, ea merge pe drumul ei drept. A avut bunul simț și și-a văzut de drum.”, a spus Gina Matache pentru antenastars.