Artistul din România îndrăgostit de Delia: ”O făceam să râdă, dar ea… nimic!”

A ţinut ani de zile secretul, dar acum s-a aflat tot. Cine este artistul din România îndrăgostit de Delia până peste cap?! Detalii incredibile au fost dezvăluite la “iUmor”.

În ediţia de duminică de “iUmor”, artistul îndrăgostit de Delia se dă de gol şi spune adevărul. Ciupi de la Mandinga a recunoscut că avea sentimente, în perioada liceului, pentru jurata emisiunii. Mai mult, acesta povesteşte că a condus-o acasă ani de zile şi încerca mereu să o facă să râdă. Din păcate pentru artist, vedeta de la Antena 1 nu prea i-a dat atenţie.

Cel mai vechi membru al trupei Mandinga a pregătit un roast pentru cei trei juraţi ai show-ului “iUmor” şi recunoaşte că are emoţii.

”Eu şi Delia am fost colegi de liceu, de fapt din clasa a VII-a, până într-a XII-a. Eu o duceam în fiecare zi acasă de la şcoală pe Delia şi o făceam să râdă, dar ea… nimic! Am emoţii, pentru că nu ştiu cum vor reacţiona cei trei, dar sper că au simţul umorului. Vă jur că în viaţa mea nu am fost atât de răutăcios cu nimeni, eu sunt glumeţ de obicei, mai ales că fac parte dintr-o trupă cu sânge caliente!”, a povestit Ciupi.