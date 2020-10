Momente dificile pentru Viorica de la Clejani. A ajuns de urgență la spital și s-a operat

După scandalul iscat de Margherita, Viorica de la Clejani a avut o perioadă grea. Toate aceste lucruri i-au afectat starea de sănătate. Invitată în platoul emisiunii ”Acces de Weekend”, solista a mărturisit ce a pățit.

Deși optimistă, cum o știe toată lumea, Viorica de la Clejani, mai slăbită, a acceptat invitația de a participa astăzi, la ediția de weekend a emisiunii ”Acces Direct”. Alături de Ionică, Viorica a povestit despre noile producții muzicale, dar și despre problemele de sănătate avute în ultima perioadă.

Solista a dezvăluit că a avut o intervenție chirurgicală la ochi, după ce medicii i-au pus diagnosticul de cataractă. Operația nu a fost una complicată sau cu riscuri, dar i-au creat mici neplăceri.

”Cu ochișorii sunt bine, am avut și eu o intervenție, am făcut o operație de cataractă. A ieșit cu bine, mai am puțin până văd clar, clar de tot”, a spus Viorica de la Clejani despre starea sa de sănătate!”, a dezvăluit Viorica din Clejani.

