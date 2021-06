Momente cumplite pentru Tavi Colen. Ce a pățit din cauza covid-19

Fanii lui Tavi Colen sunt șocați de momentele prin care trăiește acesta. Cunoscutul cântăreț a fost infectat cu coronavirus, iar strarea lui nu e deloc una bună. Ce se întâmplă cu jumătatea trupei Talisman?

Tavi Colen, momente cumplite din cauza COVID-19

Fostul solist al trupei Talisman a fost grav afectat în pandemie. Cunoscutul cântăreț a rămas fără evenimente, dar cel mai greu a fost cu siguranță să lupte cu virusul pe care l-a avut de două ori. Solistul a mărturisit că s-a îmbolnăvit de COVID-19 de două ori, iar la prima inectare cu virusul SARS-cOv-2 a suferit cu mult mai mult pentru că a avut o formă mai gravă.

Solistul în vârstă de 54 de ani a povestit prin ce momente extrem de dificile a trecut acesta. Cel din urmă a fost nevoit să stea la pat o lună de zile pentru că se simțea neputincios: „Am făcut Covid de două ori. Prima dată m-am simțit cel mai rău. A fost la final de februarie anul trecut, când încă nu se știa de COVID. O lună întreagă am stat la pat. Am fost foarte rău, nu puteam să respir.”

„A doua oară când am făcut COVID a fost mai ușor”

Vedeta s-a infectat din nou cu virusul și anul acesta, moment în care a fost testată pozitiv și familia sa: Emma Ștefan și fiul său Mario Alexandru în vârstă de 14 ani. „A doua oară când am făcut COVID a fost mai ușor. Nu am avut decât nasul înfundat și cam atât.

Am făcut teste și au ieșit toate pozitive, și la Emma, și la copil. Eu aveam miros, dar Emma nu a avut miros și gust timp de o săptămână. Fii-miu însă, deși a ieșit și el pozitiv, nu a avut nici un simptom. Are 1.80 la 14 ani”, a declarat acesta la emsiiunea ‘Xtra Night Show’, de la Antena Stars.

Din fericire, bărbatul se simte acum foarte bine și speră să treacă pe cât de repede se poate criza sanitară pentru că vrea să-și reia activitatea. În această situație se află și iubita lui, care este și ea cântăreață.

Cu toate astea, fanii sunt fericiți că povestea lor de iubire de aproape 10 ani nu a fost afectată de vremurile prin care trecem așa cum s-a întâmplat în multe dintre cazuri. Cei care îl iubesc nu mai speră la refacerea trupei Talisman pentru că acum îl văd pe scenă alături de ea, mărturisind mulți că se potrivesc de minune și în aceste roluri.