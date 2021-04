Tavi Colen, gelos pe câinele lui Dorian Popa? Ce a putut spune despre Cheluțu

Tavi Colen și-a vărsat năduful pe noua generație de artiși și creatori de conținut în mediul online. Unii internauți afirmă că fostul solist de la trupa Talisman este gelos pe succesul câinelui lui Dorian Popa, Cheluțu.

Tavi Colen este gelos pe câinele lui Dorian Popa? Mesaj despre succesul lui Cheluțu

Tavi Colen a început un război cu generația tânără de artiști, vloggeri și influenceri, care fac bani frumoși din vizualizări. Cântărețul a postat un mesaj dur pe contul de Facebook în care atacă tinerele vedete din mediul virtual. Țintă i-a fost câinele lui Dorian Popa, Cheluțu, despre care stăpânul a declarat că i-a adus venituri de aproximativ 150.000 de euro până acum.

Colen este de părere că artiștii vechi, cu studii și o carieră muzicală în spate, nu mai valorează mult în zilele noastre. Aceștia se luptă să supraviețuiască în pandemie și trăiesc de mai bine de un an cu grija zilei de mâine. Ajutorul de la stat pentru artiști nu depășește suma de 4.000 de lei.

„Am colegi ofticați că piesa lui Cheluțu a lui Dorian are 21 de milioane de vizualizări. Voi aveți impresia că puștii din ziua de azi mai sar gardul să-și rupă blugii la un concert cu Cenaclul Flacara? Voi credeți că mai cară vreunul chitara (cum făceam eu) lui Nuțu Olteanu ca să intru și eu fără bilet la Holograf? Aveți impresia că mai știe vreun puști toate melodiile de la Compact cuvânt cu cuvânt?”, este o parte din mesajul fostului solistul al trupei Talisman.

Tânjește după succesul de odinioară

Interpretul visează și acum la momentele de glorie trăite cu trupa Talisman și a descris unele dintre cele mai frumoase clipe: „Fetele care își rupeau hainele să mă tragă de păr sau să le semnez pe tâțe au dispărut de mult! Vă înșelați dacă credeți că lumea de astăzi mai dă doi bani pe artiștii care știu să cânte la instrumente, care fac școli de muzică și care studiază să fie super tari și să țină un stadion plin în tensiune sau să îi facă pe oameni să verse o lacrimă.

Nuuu, noi artiștii, care am învățat să cântăm la 5-6 ani și am studiat zeci de ani, astăzi, nu mai valorăm doi bani. Piesele scoase astăzi de Mogi, Țogi și Brenci (un număr mare de etc) au o linie simplă și banală în două note, iar orchestrația se găsește pe net. E simplu. În țara asta, toată lumea cântă, toată lumea gătește, toată lumea e star la tv sau pe rețele, chiar și dacă îți arăți simplu : c…u”