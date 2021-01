Tavi Colen l-a dat pe Alin Oprea de gol. Cu ce noi probleme se confruntă, de fapt

Tavi Colen și Alin Oprea nu au ajuns la o înțelegere nici astăzi. Deși peste destrămarea trupei ”Talisman” s-au scurt mulți ani, tensiunea între cei doi soliști persistă. Nici nu se preconizează a se întâmpla marea împăcare, admite artistul, cât și partenerul său, indirect, acțiunile sale neaducându-l aproape de reîntregirea formației care făcea furori odinioară. Chiar și așa, cu voia sau fără voia lor, primesc informații unul despre celălalt. Colen a fost cel care a devoalat de curând situația în care se află fostul său coleg de scenă.

Tavi Colen a dat de veste despre Alin Oprea. Cântărețul a auzit că fostul său coleg are probleme în viața particulară

Tavi Colen a fost prezent în platoul emisiunii ”XNS”, de la Antena 1, unde a povestit despre cele mai recente întâmplări din viața sa, dar și despre zvonurile care i-au ajuns la urechi despre Alin Oprea. Potrivit acestora, cântărețul nu ar trece printr-o situație favorabilă lui. Mai mult, Colen a divulgat și că, după mulți ani, partenerul său a lăsat Bucureștiul pentru Turda, acolo unde ar locui în prezent cu iubita.

„Mi s-a spus și mie că nu este într-o pasă tocmai bună, în ce privește viața particulară. Am înțeles că s-a mutat la Turda și că e o dispută pe niște case. După 12 ani este greu să întâlnești 2 oameni… poate așa, când oi ieși la pensie. Poate că vom sta de vorbă să îi explic… eu am impresia că el trăiește într-o bulă, într-o poveste. El tot întreabă de ce am plecat”, a declarat de cu seară Colen, la Antena 1.

În continuare, interpretul a vorbit pe scurt și despre fosta soție a lui Alin Oprea, mărturisind că nu i-a fost niciodată pe plac și nici nu îi va fi.

Nu regretă că a plecat din trupă

„Motivul este că nu ținea pasul cu mine niciodată. Eu propuneam să atingem un țel și nu reușeam niciodată. Prietenii apropiați știu despre ce este vorba. Eu am hotărât că după 12 ani nu mai este important. La momentul ăla am crezut că este bine dacă plec. A fost foarte greu pentru că am căzut de pe un piedestal. Nu regret decizia. Am fost conștient”, a mai povestit Colen.