„P.S. Javrele de la ANAF vor avea nevoie de toata sustinerea. Asadar, ii sustin! Asa arata un nou abuz pe care il incearca javrele de la ANAF cu mine. Toate de pana acum au dat gres, asa cum va da si acesta. Cel mai odios dintre ele, in care mi-au inventat o datorie de 100.000 de dolari, e de norietate si s-a dus dracului in instanta. Asta e o noua mizerie si mi-au trimis-o in scarba fara posibilitatea de a vorbi cu cineva dintre javrele astea decat ducandu-ma fizic, in pandemie, in cacatul lor de birou. Eu zic ca se va termina foarte prost pentru ei”

Mmircea Badea (Sursa: Facebook.com)