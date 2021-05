Ianis Hagi și Mircea Badea, dialog inedit la Antena 3. Ce l-a deranjat pe prezentatorul TV

Mircea Badea a avut parte de un schimb interesant de replici cu fiul lui Gică Hagi. Cum și-a propus Ianis să-l depășească pe celebrul lui părinte și ce cât de importante sunt sfaturile antrenorului. Starul de la Glasgow Rangers și-a dezvăluit secretele.

Invitați surpriză la Antena 3. Ianis și Kira Hagi au avut un dialog interesant cu prezentatorul TV Mircea Badea. Vedeta de la În Gura Presei l-a întrebat pe mijlocașul echipei Glasgow Rangers ce exerciții face pentru a-și crește masa musculară. „Prințul Ianis” și-a dezvăluit câteva dintre secretele de pe teren, spunându-i cât de importante sunt sfaturile antrenorului de pe bancă.

Ianis Hagi: Antrenorul îți poate da un sfat, dar niciodată n-o să îți spună cum să execuți un 11 metri.

Profitând de prezența internaționalului român la el în platou, Ianis Hagi a mărturisit că legendarul său tată a fost, dintotdeauna, idolul său, cel pe care și-a dorit întotdeauna să-l depășească din punct de vedere profesional. Nu e ușor să fii copilul celui mai mare fotbalist român din istorie, dar fiul lui Gică Hagi mereu s-a mândrit cu această moștenire a sa, crescând într-o familie care mereu l-a susținut.

„Îmi e greu să pun mâna pe un punct anume, dar nu pot să spun că gândeam să fiu ca tata. Mereu gândeam să-l depășesc pe tata sau să fiu mai bun ca el, pentru că după părerea mea, fiecare persoană are drumul lui în viață.

Și în fotbal cred că este așa, fiecare are drumul lui în cariera de fotbalist și mereu m-am gândit, el fiind atât de mare, să-mi doresc să-l depășesc, este o provocarea extrem de mare și de grea. Asta mi-am dorit de mic, indiferent unde am fost, la școală, când am început fotbalul (…) mereu mi-au plăcut cele mai mari provocări și asta mi-am dorit de mic”, a mărturisit Ianis Hagi la Sinteza Zilei.