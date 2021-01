Mihai Trăistariu, dezvăluire șoc despre colegii artiști

Mihai Trăistariu, renumitul artist a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, ca de altfel toți artiștii români. Pandemia i-a ținut în stand by, fără concerte sau evenimente publice. Acest lucru, se pare că le-a afectat serios buzunarul.

Problema pandemiei a afectat toate domeniile, însă pe artiști parcă i-a lovit din plin. Printre ei se numără și Mihai Trăistariu, care nu de puține ori s-a plâns de lucrul acesta, în mod public.

Majoritatea artiștilor au fost grav afectați din punct de vedere financiar. Din cauză că evenimentele publice au fost suspendate, cei mai mulți artiști au fost nevoiți sa se reprofileze pentru a putea merge mai departe și a-și câștiga resursele financiare. Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri legate de sursele de venit ale unor colegi de breaslă. În cadrul unei emisiuni difuzata la Antena Stars, cântărețul a făcut declarații surprinzătoare. Conform declarațiilor sale, unii dintre colegii săi de breaslă au fost nevoiți să-și schimbe complet modul de viață și au recurs la schimbări majore de direcție în ce privește ocupația. Trăistariu a declarat că unii dintre artiști au fost nevoiți să se angajeze în magazine ca vânzători, în timp ce alții s-au mutat la țără unde traiul este mai puțin costisitor sau chiar au recurs la a -și câștiga veniturile practicând videochat.

„O colegă a spus că trăiește pe banii soțului, un cuplu de vedete s-a mutat la țară, că nu mai aveau venituri. Sunt artiști care s-au reprofilat. Cei mai micuți nu mai pot supraviețui. Am un prieten care era sunetist, iar acum este bodyguard la un magazin. Mai știu un coleg chitarist care vinde la un magazin, o colegă de-a noastră care mi-a spus că a făcut videochat, ca să supraviețuiască perioadei. S-a ajuns la niște perioade crunte pentru artiști. Am putea functiona, astfel trebuie să cerem ajutoare de la stat.”, a spus Mihai Trăistariu, conform spynews.ro

Conform cântărețului toate problemele legate de situația creată în contextul pandemiei, vor dispărea atunci când masca de protecție nu va mai fi obligatorie. De altfel, artistul a declarat ca așteaptă cu nerăbdare întoarcerea sa pe scenă și revenirea la normalitate, pentru a putea face ceea ce îi place ce-l mai mult: să cânte și să lanseze noi piese de succes.

„În clipa în care am scăpat de mască, atunci vor ncepe concertele. Acum dacă lansezi ceva, nu te poți bucura de succes. Dacă lansezi o piesă în pandemie, riști să câștige doar compozitorul. Atunci veniturile sunt foarte mici. Eu am urmărit ce fac colegii, nu am vazut hituri anul ăsta. În schimb m-am întâlnit în vară cu ei, pentru că atunci s-au permis nite concerte. Toți erau supărați și îngroziți.”, a explicat artistul.