Cea mai bună videochatistă din lume e din Timișoara. Nu o să îți vină să crezi ce studii are

O femeie din Timișoara a devenit cea mai de succes videochatistă din lume. Ivonna Reeve a câștigat acest premiu la doar trei luni după ce a debutat în această meserie.

După ce a câștigat marele premiu pus la bătaie de platforma LiveJasmin, Ivonna Reeve a devenit cea bună videochatistă din lume. Timișoreanca a primit distincția în august, după doar trei luni de când a început să facă videochat.

Tânăra a stat online aproape o săptămână de zile non-stop, iar la final a terminat concursul cu cele mai multe voturi. Ivonna câștigat în fața unei concurente din Rusia și uneia din Columbia. După ce a tras linie, tânăra a constatat că avea cu peste 10.000 de dolari mai mult, bani făcuți în doar o săptămână.

Am fost surprinsă să aflu că majoritatea oamenilor apreciază această industrie. Am fost felicitată pentru asumare și pentru ambiție. Îmi place foarte mult ceea ce fac, nu simt că lucrez. Simt că atunci când sunt online sunt eu cu adevărat, mă bucur de fiecare minut și efectiv simt că toți membrii care sunt alături de mine îmi sunt prieteni cu adevărat, nu doar niște bancomate care îmi plătesc facturile”, a povestit Ivonna într-un podcast pe YouTube, potrivit WOWbiz.ro.

”A fost cea mai mare provocare pentru mine, am stat online 174 de ore într-o săptămână. Am dormit aproximativ 15 ore, în total, în 7 zile. În rest, am fost online non-stop.

Tânăra timișoreancă a absolvit studiile superioare și are master în biologie. Ivonna Reeve a fost cercetătoare timp de trei ani și jumătate, însă acest job nu-i aducea destul de mulți bani pentru a-și plăti facturile. Așadar, a renunțat la acest job și s-a angajat la o companie farmaceutică ca agent de vânzări.

La sfârșitul lui 2019, tânăra și-a dat demisia și a stat acasă timp de trei luni, cu ochii pe site-urile de anunțuri de angajare. Într-un final, a văzut că un studio din Timișoara își caută modele și a decis să aplice, ulterior fiind chemată șa un interviu.

”Când am intrat prima dată în studio m-am simțit ca acasă, m-au primit cu brațele deschise, am purtat o discuție cu un trainer, mi-a explicat mai detaliat ce implică meseria de model… M-am panicat puțin când am aflat toate detaliile despre program, despre faptul că sunt în văzul tuturor. M-a neliniștit puțin faptul că voi fi văzută și din oameni din România, am ajuns acasă și m-am răzgândit. Am sunat și am spus că nu pot face asta”, a mai povestit Ivonna Reeves.