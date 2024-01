Mihai Trăistariu acuză delegația Eurovision de eșecurile soliștilor. Ce îi cere TVR-ului: ”Aduceți-l înapoi” EXCLUSIV

Mihai Trăistariu a anunțat că are deja în buzunar piesa cu care speră să dea lovitura, anul viitor, la Eurovision, la marea finală din Suedia. În exclusivitate pentru Playtech Știri, solistul acuză delegația noastră Eurovision, pentru eșecurile artiștilor. Mihai cere cu insistență postului de televiziune TVR să-l readucă la șefia delegației României pe Dan Manoliu, care le-a purtat noroc lui și Luminiței Anghel.

Mihai Trăistariu are mare încredere în noua compoziție muzicală, cu care speră să dea lovitura la Eurovision, în 2024. Artistul, care în 2006 a obținut locul 4, cu piesa ”Tornero”, nu exclude însă varianta de a reprezenta altă țară, în caz că România nu va mai participa, așa cum se zvonește, urmare a rezultatului catastrofal al lui Theodor Andrei, de anul trecut, cu zero puncte:

”Din 2006, tot felul de compozitori străini îmi trimit piese, și anul acesta am primit vreo 40, precis mai primesc încă vreo 30, până în decembrie. Piesa e ”wow”, e făcută de mai mulți compozitori din Finlanda, mi se pare că e cea mai potrivită. Am fost finalist de 11 ori, ar fi a 12-a participare, simt că acum am o piesă mai bună decât Tornero, are tot ce îi trebuie!