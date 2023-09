Motivul pentru care Mihai Trăistariu nu are încredere în femei! Artistul este singur de 2 ani: „Am dat un telefon, de moment aşa” EXCLUSIV

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară! Dacă pe plan profesional totul merge ca pe roate, căci are o carieră de succes, iată că pe plan sentimental, lucrurile nu merg chiar atât de bine. Deși, de-a lungul timpului, Mihai a avut câteva relații amoroase serioase, de lungă durată, acum se pare că a trecut la relațiile temporare. Mihai Trăistariu ne-a spus în exclusivitate pentru Playtech Știri, motivul pentru care nu mai are încredere în femei!

Artistul își dorește foarte mult o femeie alături de care să își întemeieze o familie. De mai multe ori, cântărețul a afirmat că își dorește mulți copii, având în vedere că și el face parte dintr-o familie numeroasă. Nu mulți știu că Mihai Trăistariu are temeri atunci când vine vorba despre o relație, așadar a ales calea ușoară. Bărbatul a trecut de la relații lungi și serioase, la relații temporare! Mihai ne-a oferit mai multe detalii în legătură cu viața sa sentimentală, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Până la vârsta de 44 de ani, Mihai Trăistariu a avut câteva relații lungi și stabile, dar de mai bine de doi ani este burlac! Cu toate că recunoaște că este mai simplu cu relații mai scurte, poate chiar de o noapte, artistul își dorește să aibă copii și o familie normală cu o femeie care să îi rămână mereu alături și să nu îl mai facă să sufere.

Te-ar putea interesa și: Vești bune pentru Mihai Trăistariu. Artistul a scăpat de o mare povară, ce le-a spus fanilor

“Știi cum e… Ultima relație s-a încheiat acum doi ani și a durat vreo 2, 3 ani. Am avut relații de 7 ani, de 3 ani, de 5 ani și sunt demoralizat când vine vorba de relații. Citeam undeva că dragostea durează 3 ani, iar prietenia 5 ani și cam așa e! Se stinge o flacără după câțiva ani și se duce relația pe apa sâmbetei. Nu am zburat să îmi fac relație de lungă durată, așa… am pe cineva, am dat un telefon, am venit, am făcut, am plecat, de moment așa…”, ne-a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.