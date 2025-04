Andreea Tonciu recunoaște că n-ar face față unui job la birou: „Să stau așa, plantă, nu mă plătește nimeni!”. Ce job ar prefera în schimb

Andreea Tonciu este cunoscută pentru firea sa directă și pentru declarațiile spontane care atrag mereu atenția publicului. Recent, bruneta a vorbit despre motivul pentru care nu s-ar putea vedea niciodată lucrând la un birou, mărturisind că nu se pricepe la acte și că nu ar putea sta degeaba fără să fie plătită. Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit că există anumite activități pe care le-ar face cu plăcere.

Invitată în podcastul moderat de Jorge, Andreea Tonciu a explicat clar de ce nu s-ar putea adapta unui job de birou.

Aceasta a demonstrat, astfel, că preferă activități mai dinamice, unde să fie activă și să facă ceea ce îi place, în loc să petreacă ore întregi la un birou.

Andreea Tonciu nu este genul de persoană care să se uite la bani atunci când își dorește ceva. Vedeta a povestit că, într-o singură săptămână, a ajuns să cheltuie 8.500 de lei fără să-și dea seama.

Soțul ei, Daniel Niculescu, a fost surprins de suma mare cheltuită în timp ce el era plecat în străinătate, însă Andreea Tonciu i-a explicat că banii s-au dus pe motorină, facturi, restaurante și dorințele fetiței lor.

Nu doar cheltuielile de zi cu zi sunt impresionante, ci și achizițiile pe care le face vedeta. În luna octombrie a anului trecut, Andreea Tonciu a atras atenția fanilor prin noua sa mașină de lux, un bolid unic în România, care a costat peste 700.000 de euro.

Vedeta a povestit că a văzut modelul într-o călătorie în Dubai și și-a dorit să fie unicată, așa că a așteptat patru luni până ce mașina a fost modificată în Germania.

”Am luat mașina din reprezentanță de la Mercedes. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unică. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică, să nu mai aibă nimeni ce am eu.

A trebuit să aștept 4 luni după ea, pentru că a stat în Germania, la tuning. Mie nu îmi place să vorbesc despre prețuri, dar oamenii care cunosc mașinile își dau seama cât costă o astfel de mașină. Am ieșit cu ea prin oraș, toată lumea se uită la mașină.”, a spus bruneta, acum ceva timp, conform Cancan.