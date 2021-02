Mihai Petre, propunere în direct pentru Andra și Cătălin Măruță. Răspunsul a fost categoric

Mihai Petre și soția Elwira au fost invitați astăzi în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, pentru a fi supuși unui test fulger de cuplu. Ajutoarele din această ediție, Tily Niculae și Cosmin Natanticu, i-au introdus în scenă, apoi au trecut la treabă. Cursul discuției a fost întrerupt de celebrul dansator pentru a le propune lui Cătălin și Andrei o colaborare. Cuplul a răspuns afirmativ inițiativei.

Mihai Petre nu mai face parte din juriul concursului ”Românii au talent”, unde a fost înlocuit de Alexandra Dinu, așa că, activ din fire, a pus bazele unui nou proiect. Cum nu poate sta departe de această lume, și-a deschis propria emisiune, pe Youtube, intitulată ”Mihai Petre Show”, un talk-show online în care are invitați cunoscuți și apreciați de publicul larg.

„De miercuri încep să postez o serie de conversaţii cu oameni mai mult decât interesanti, pe care am început să o fac din vara anului trecut. Bine că nu s-a făcut anul şi am reuşit să le aduc la o formă care să îmi placă… Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediţie din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, anunța el pe Instagram.