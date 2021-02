Emisiunea lui Mihai Petre după ce a plecat de la Românii au talent. Ce decizie a luat fostul jurat

Mihai Petre nu mai este în juriul de la „Românii au talent”, însă, nu mulți știu că celebrul coregraf are acum propria lui emisiune.

După ce a plecat din juriul de la „Românii au talent”, Mihai Petre a decis să fie pe cont propriu. Fostul jurat și-a făcut propria lui emisiune. Aceasta va apărea pe canalul de YouTube. Se pare ca intenționează să aibă diverși invitați celebri, iar prima care va aparea în emisiunea lui Petre va fi Andreea Esca.

Bine că nu s-a făcut anul şi am reuşit să le aduc la o formă care să îmi placă… Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediţie din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, a scris dansatorul, pe pagina sa de Instagram.

Coregraful a făcut parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, fiind cunoscut ca unul dintre cei mai exigenți dintre jurați. În cadrul unui interviu acordat celor de la adevarul.ro, vedeta tv a vorbit despre momentul în care a luat naștere pasiunea pentru dans.

„Pe la vreo 12 ani am început să dansez. Mama a fost cea care m-a îndrumat, care m-a trimis la cursuri. Eu am făcut karate de la 8 până la 12 ani şi îmi plăcea foarte mult, dar din păcate programul de la şcoală nu îmi mai permitea să merg la antrenamente. Şi atunci, mama mea avea o colegă la şcoala la care preda, o profesoară de educaţie fizică care făcea dans. I-a povestit mamei despre chestia asta, ea a fost foarte încântată şi m-a dus şi pe mine cu forţa aşa, că nu prea acceptam ideea asta la început. Nu mă simţeam atras deloc de dans.

Cel mai mult l-au atras competițiile de dans, după cum declara coregraful, acestea fiind motivul pentru care a continuat cu dansul.

Nu mi-a plăcut nici din prisma faptului că nu simţeam eu că mă coordonez cum trebuie, pe de altă parte, îmi plăcea că erau multe fete la cursuri şi până la urmă mi-am zis că asta nu-i rău. Că întotdeauna erau mai multe fete la dans decât băieţi şi ăsta nu putea să fie decât un avantaj. Şi am început să merg frecvent. Apoi am aflat că există şi competiţii de dans şi asta m-a atras foarte tare. Mie îmi place foarte mult competiţia, aşa că am început să mă străduiesc mai mult şi chiar am devenit foarte motivat să fiu din ce în ce mai bun, tocmai pentru a câştiga aceste competiţii. Pentru că dansul e fantastic atunci când îţi iese”, a spus coregraful, pentru sursa menționată anterior.