Mihai Bendeac, ofertat de Pro TV. De ce nu a acceptat propunerea. A dezvăluit motivul în podcast-ul lui Cătălin Măruță

Surpriză de proporții! Mihai Bendeac, unul dintre jurații de la iUmor, emisiune difuzată de Antena 1, a primit o ofertă uriașă din partea Pro TV. Totuși, actorul nu și-a dorit să plece din emisiunea în care apare alături de Delia și Cheloo, așa că a refuzat propunerea.

Mihai Bendeac a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță și a apărut în podcast-ul său. În timp ce actorul a refuzat la început să apară în proiectul desfășurat de prezentatorul de televiziune pe YouTube, se pare că situația s-a schimbat, așa că fanii au putut să îl descopere.

Juratul de la iUmor a mărturisit că a primit o oferă din partea Pro TV, așa că putea să intre în rolul de jurat la emisiunea ‘Românii au talent’. Totuși, acesta s-a decis să refuze propunerea, explicând că nu ar putea să trezească aceeași emoție pentru telespectatori într-un alt format prin propria personalitate.

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”.

De asemenea, Cătălin Măruță a vrut să știe dacă Mihai Bendeac ar pleca la Pro TV dacă înțelegerea lui cu Antena 1 ar ajunge la final. Totuși, actorul a oferit un răspuns negativ, așa că fanii săi nu o să îl vadă la ‘Românii au talent’.

Mihai Bendeac trimitea în urmă cu un timp un mesaj în mediul digital, destinat lui Cătălin Măruță, în care explica faptul că nu își dorește să participe la podcast-ul său. Totuși, fanii au fost surprinși în momentul în care actorul s-a răzgândit.

„Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a transmis actorul.