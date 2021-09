Probleme de sănătate pentru Mihai Bendeac la iUmor. Medicii au fost chemați să intervină imediat

Fanii lui Mihai Bendeac s-au îngrijorat teribil. Cunoscutului actor i s-a făcut rău pe platourile de filmare de la ‘iUmor’. Medicii au fost chemați să intervină pentru a-l ajuta pe artist. Ce a pățit acesta?

Mihai Bendeac a avut nevoie de îngrijiri medicale la iUmor. Acesta și-a îngrijorat fanii după ce a solicitat ajutor din partea specialiștilor. Delia a postat un filmuleț în care cadrele medicale stăteau în jurul juratului celebru și încercau să-l liniștească.

Cântăreața l-a surprins în timp ce îi era luată tensiunea. Cel din urmă se uita îngrijorat și tăcut spre medici, așteptând să i se spună ce i se întâmplă și de ce se simte rău. Nu se știe exact care ar fi motivul pentru care vedeta s-a simțit în acest fel.

Actorul în vârstă de 38 de ani a mărturisit în cadrul interviu că a învățat să trăiască cu depresia și că a trecut de multe ori pe la cabinetul diverșilor specialiști în speranța ca starea sa să se îmbunătățească.

Din păcate, el le-a mărturisit fanilor că deși a încercat ani buni nu a reușit să învingă depresia, dar a învățat cum să nu se mai sperie atât de tare când apar episoade mai puțin fericite. Artistul a mai subliniat că fiecare trebuie să lupte singur cu aceasta și să caute răspunsuri pe diferite căi.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, a dezvăluit actorul pentru jurnaliștii revistei VIVA!.