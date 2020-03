Meteorologii avertizează! Valul de aer polar care vine acum spre Europa, efecte îngrijorătoare în plină criză coronavirus

Schimbările de temperatură se anunță a fi dramatice, iar scăderea mercurului în termometre nu va aduce nimic bun. Din păcate, contextul pandemiei cu coronavirus s-ar putea agrava din cauza valului polar de aer. Zona cea mai afectată de noile condiții meteo este în estul și centrul Europei.

Europa trece prin momente extrem de grele, iar acum oscilațiile de temperaturi nu ajută deloc – un focar rece arctic semnificativ din nordul Rursiei și în estul și centrul Europei pune paie pe foc în contextul pandemiei COVID-19. În cele din urmă, se vor dezvolta condiții de îngheț periculoase care ar putea agrava focarul de pademie al virusului care continuă să afecteze numeroase persoane la nivel mondial.

Schimbările indicate în graficele prognozei – jgeaburile adânci de pe Atlanticul de Nord, vor fi înlocuite cu o creastă puternică și un sistem de înaltă presiune la suprafață, arată severe-weather.eu. Conform sursei citate, creasta superioară se va extinde în jumătatea nordică a Europei și se întărește într-un bloc Rex extins în weekend. Creasta se va îndrepta treptat spre est-sud-est cu un miez superior de adâncime de-a lungul flancului său sud-est care se va îndrepta spre Europa centrală, permițând astfel masa de aer din Arctic, alături de fluxul de nord, să avanseze. În acest context, ne așteptăm ca diminețile să fie foarte reci în vestul, centrul și estul Europei în intervalul de luni-miercuri.

„Vremea în București în luna martie este mai degrabă uscată (cu 56mm de ploaie de-a lungul a 8 zile). Este mai bine decât luna anterioară deoarece în februarie cad în medie 56mm de ploaie de-a lungul a 8 zile. Clima este relativ rece aici luna aceasta, dar estebut it is admisibilă dacă vă îmbrăcațiadecvat. Temperatura maximă a sezonului este de 12°C. Minima este de 6°C. Astfel, temperatura minimă în martie în București este 9°C. Rețineți că temperaturile normale pentru sezon sunt în contrast cu cele observate în București în martie cu un record maxim de 24°C în 2019 și un record minim de -9°C în 2012. Vă puteți aștepta să prindeți aproximativ 4 zile cu temperaturi sub 0°C, sau 13% din timp”

Meteorologi (Sursa: unde-și-când.net)