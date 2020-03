Prognoza meteo ANM pentru miercuri, 18 martie. Oscilații mari de temperaturi

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru miercuri, 18 martie. Aceștia anunță oscilații destul de mari de temperaturi pentru azi. Care sunt maximele și minimele pentru tot teritoriul României?

Meteorologii anunță că miercuri, 18 martie, vom avea parte de o creștere bruscă a temperaturii. Cerul va fi variabil în mare parte a zonelor din România, iar maximele pentru București ajung la anumite ore chiar și la 14 grade Celsius. Unele înnorări își vor face apariție în sud-est, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar trecător va veni și în sud-est. Maximele sunt cuprinse între 8 și 17 grade Celsius, alături de minimele între -3 și 6 grade Celsius. Pe timpul dimineții și nopții, vor fi condiții de ceață și brumă. Pe crestele Carpaților vântul va sufla slab și moderat, iar pe arii restrânse va sufla în zona de sud-est. Maximele pentru după amiază vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius, iar local și pe arii restrânse vor fi brumă și condiții de ceață.

„Deocamdată, în martie, ca în fiecare an am avut şi manifestări de iarnă. Nu e neobişnuit. Anul trecut am avut viscol în 22 martie. În 2017, am avut viscol în zona Moldovei în 19-21 aprilie. Se poate întâmpla orice, chiar şi în martie şi aprilie. Pe măsură ce înaintăm în primăvară, astfel de manifestări sunt tot mai rare şi durează tot mai puţin, dar ele pot exista”