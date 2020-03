Prognoza meteo ANM pentru marți, 17 martie. Vremea se încălzește considerabil

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză. Vremea se încălzește considerabil în cursul zilei de marți, 17 martie. Care sunt maximele și minimele de pe tot teritoriul României?

Începutul de săptămână vine cu vești foarte bune! După ce weekend-ul ne-a lăsat cu ochii în soare și ne-a oferit căldura parcă de o vară târzie, iar mai apoi mercurul a scăzut considerabil în termometre, acum urmează să ne bucurăm din nou de soare. Meteorologiii anunță că vremea își va intra într-un ritm potrivit perioadei în care ne aflăm. Aceasta va fi în general frumoasă, iar valorile maxime se vor situa între 9 și 15 grade Celsius. Minimele de la litoral vor fi cele mai mici, cuprinse între -5 și 5 grade Celsius. Cerul va fi senin ziua, iar pe timpul nopții pot fi întâmpinate înnorări. Există posibilitatea unor intensificări ale vântului în toată țara, iar dimineața și seara se va produce brumă.

Vremea în București

Maxima zilei de marți, 17 martie, pentru București, este de 14 grade Celsius, alături de un cer predominant însorit. Vânturi vin din zona de sud-vest a teritoriului României cu 11 km/h și cu rafale de 20 de km/h. Noaptea aduce minima de doar 0 grade Celsius, alături de un cer mai mult senin. Vânturi vin din zona de est-sud-est cu 7 km/h și cu rafale de 13 km/h.

„Deocamdată, în martie, ca în fiecare an am avut şi manifestări de iarnă. Nu e neobişnuit. Anul trecut am avut viscol în 22 martie. În 2017, am avut viscol în zona Moldovei în 19-21 aprilie. Se poate întâmpla orice, chiar şi în martie şi aprilie. Pe măsură ce înaintăm în primăvară, astfel de manifestări sunt tot mai rare şi durează tot mai puţin, dar ele pot exista”

Meda Andrei, meteorolog