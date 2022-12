Mesajul sinistru al Rusiei de Crăciun pentru toată Europa. Imagini oribile, ce se va întâmpla în 2023 VIDEO

Deși suntem în perioada Crăciunului, propaganda liderului de la Kremlin nu a luat pauză. Într-un clip, transmis recent de televiziunea de stat „Russia Today”, Kremlinul transmite un mesaj Occidentului. Cei care au reușit să distribuie clipul spun că imaginile oribile reprezintă „mesajul sinistru al Rusiei de Crăciun pentru toată Europa”.

O reclamă de Crăciun „anti-Europa” difuzată de RT circulă pe rețelele de socializare. Comentând spotul publicitar, Igor Sushko, un fost pilot de curse care s-a născut în Ucraina, a scris pe Twitter că imaginile oribile prezintă de fapt „mesajul sinistru al Rusiei de Crăciun pentru toată Europa.” Conform celor prezzentate în clip, se spune că „Peste un an, europenii vor trebui să recurgă la a-și mânca propriile animale de companie dacă nu-l liniștesc acum pe Putin!”, scrie Igor Sushko.

Videoclipul se concentrează pe o familie care sărbătorește Crăciunul. Cântecul tradițional de Crăciun „Silent Night” este difuzat în timpul reclamei, cu acompaniament de pian. Mama își ia mâinile de pe ochii fiicei sale pentru a dezvălui că au cumpărat un hamster, cu o panglică roșie legată într-o fundă pe cap. Fetița pare mulțumită, iar familia se îmbrățișează.

Pe ecran apare intermitent „Crăciun 2021” pentru a indica perioada de timp. Apoi, „Crăciun 2022” apare pe video pentru a arăta că a trecut un an. Tatăl așează cușca hamsterului pe masă. Apoi o conectează și se vede că aceasta alimentează luminile de Crăciun.

Vezi și: Rusia lui Putin prezintă o nouă armă!

În timp ce hamsterul continuă să genereze electricitate, familia este așezată într-o cameră întunecată, îmbrăcată în pulovere de Crăciun. Videoclipul se mută apoi de la Crăciunul 2022 la Crăciunul 2023.

În continuare nu există niciun fel de iluminat în casă și ei mănâncă o supă apoasă, îmbrăcați în paltoane și pălării. Bărbatul își trage papionul de la gură. Mama își duce degetul la buze pentru a indica faptul că nu trebuie să spună nimănui că mănâncă hamsterul. Tatăl se grăbește să se ducă în altă cameră pentru a vomita. Reclama se încheie cu mesajul: „Crăciun fericit antirusesc. Dacă mass-media nu vă spune unde se află acest lucru”.

Înainte de conflictul cu Ucraina, Rusia furniza între 40 și 50 la sută din importurile de gaze naturale ale UE. În august, președintele rus Vladimir Putin a închis robinetele unei conducte importante către Europa.

Ca urmare, prețurile combustibililor au crescut dramatic, punând la grea încercare economiile aliaților Ucrainei și însemnând că mulți dintre ei au rămas în imposibilitatea de a-și încălzi locuințele.

Putin a fost portretizat ca Moș Crăciun într-un videoclip de propagandă anti-occidentală lansat în această săptămână pe rețelele de socializare din țară. Filmul, realizat de o companie de producție numită Signal, îl înfățișează pe „Moș Putin” schimbând fotografia părinților de același sex ai unui copil cu cea a mamei și a tatălui și oferindu-i băiatului crescut ca o fată o minge de fotbal, mașinuțe de jucărie și un set de tobe.

Videoclipul alimentează prejudecățile rusești cu privire la Europa și Statele Unite, care au fost alimentate de propagandiștii pro-Kremlin în timpul războiului din Ucraina pentru a prezenta conflictul drept o ciocnire de valori între Rusia și aliații occidentali ai Ucrainei.

#Russia[n state funded news media #RT is spewing anti-western propaganda advertising on it’s English TV commercial breaks, the ad video showing you #Europe celebrating 2023 Christmas and new years without lights and heating. pic.twitter.com/k2OD6YbSim

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 23, 2022