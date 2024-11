Melania Trump, tot mai vehementă. De ce refuză să se mute la Casa Albă în al doilea mandat de președinte al soțului său

În timp ce Donald Trump se pregătește pentru preluarea mandatului de președinte și urmează să se mute la Casa Albă, soția sa ar avea alte planuri. Presa internațională scrie că Melania nu va locui la reședința prezidențială de la Washington, iar decizia ei i-a uimit pe mulți.

Melania Trump nu vrea să se mute la Casa Albă

Melania Trump, soția lui Donald Trump, și-a făcut publică intenția de a nu se muta la Casa Albă în al doilea mandat de președinte al acestuia. Ea ar putea încălca tradițiile impuse de poziția de Primă Doamnă, optând pentru o abordare diferită a rolului său din prezent. Potrivit unor surse apropiate familiei Trump, această decizie reflectă dorința Melaniei de a-și păstra autonomia și de a se concentra pe viața personală și interesele proprii, mai ales în ceea ce privește locurile în care își petrece timpul.

Conform CNN, primul indiciu al schimbării de atitudine a Melaniei față de rolul de Primă Doamnă a apărut în momentul în care a refuzat invitația lui Jill Biden, actuala Primă Doamnă, de a participa la o întâlnire informală la Casa Albă. Invitația ar fi avut scopul de a facilita tranziția în cazul noii instalări la Casa Albă, dar absența Melaniei semnalează clar că nu intenționează să joace un rol activ la Washington.

În mod obișnuit, întâlnirile dintre Prima Doamnă în funcție și succesoarea sa sunt considerate o parte importantă a procesului de tranziție. Aceste întâlniri coincid de obicei cu discuțiile oficiale dintre președinți și au scopul de a asigura o continuitate și de a facilita adaptarea la noul context. Melania Trump pare să fi ignorat această tradiție, iar decizia echipei Trump de a nu participa sugerează o intenție clară de a urma un alt parcurs.

O altă perspectivă asupra rolului de Primă Doamnă

Într-un interviu recent, Melania Trump a declarat că se simte mult mai pregătită pentru un al doilea mandat, în mare parte datorită experienței acumulate în primul mandat. A subliniat că acum știe la ce să se aștepte de la Casa Albă și că are mai multe cunoștințe despre cum funcționează instituția pe care o reprezintă. Cu toate acestea, ea pare hotărâtă să-și păstreze libertatea și să se concentreze în continuare și asupra proiectelor din viața personală.

Dacă inițial a amânat mutarea la Washington pentru a rămâne alături de fiul ei, Barron, la New York până la finalul anului școlar, acum sursele apropiate familiei Trump afirmă că ea nu dorește să se mute deloc în capitală, preferând să-și împartă timpul între reședințele din Florida și New York. Deși acesta este acum la universitate, ea ar prefera să rămână aproape de el, locuind parțial la Trump Tower în New York. Această decizie îi permite să fie o prezență constantă în viața lui, în ciuda programului intens și a cerințelor din sfera publică.

Sursele apropiate familiei Trump menționează că, deși Melania nu va locui la Washington, va participa la evenimentele majore, iar prioritățile sale vor rămâne în continuare aceleași. Platforma ei ca Primă Doamnă va include proiecte proprii, însă fără a o obliga să fie prezentă constant la Casa Albă. Totodată, este de așteptat să petreacă mult timp la reședința familiei Trump din Palm Beach, Mar-a-Lago, unde și-a construit un cerc de prieteni și unde se simte confortabil.