Dani Mocanu, apel disperat către Donald Trump: „Vor să mă aresteze! Te rog, salvează-mă!”

Dani Mocanu, celebrul cântăreț de manele, a lansat un apel public către președintele american Donald Trump, solicitându-i ajutorul într-o situație pe care o consideră nedreaptă. Acesta afirmă că autoritățile din România vor să-l aresteze pe nedrept și îl acuză de infracțiuni pe care nu le-a comis. Într-un videoclip postat pe YouTube, artistul le cere ajutorul americanilor pentru a scăpa de ceea ce el consideră o persecuție.

Dani Mocanu și-a exprimat nemulțumirea și frustrarea în fața unui sistem care, conform spuselor sale, nu îl susține, ci îl persecută. În cadrul videoclipului, cântărețul se adresează direct președintelui Trump, subliniind că, deși succesul său a fost uriaș pe plan internațional, în România este tratat ca un infractor.

”Sunt acuzat de infracțiuni pe care nu le-am comis, doar pentru că am cântat împotriva unui sistem corupt din România”, a declarat Dani Mocanu.

Interpretul de manele face un apel disperat către președintele american, cerându-i ajutorul pentru a scăpa de acuzațiile care i se aduc.

Recent, Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare, în urma unui dosar de proxenetism și spălare de bani. Acesta a fost acuzat, alături de alți membri ai unei rețele, de exploatarea mai multor femei în scopuri de prostituție.

Deși a scăpat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, din cauza prescrierii faptei, Dani Mocanu a primit condamnarea pentru proxenetism și spălare de bani. În acest context, el afirmă că se simte victimă a unui sistem care nu îl tratează corect.

Dani Mocanu, care își descrie familia ca fiind centrul vieții sale, își exprimă temerea că va fi arestat și că va fi despărțit de copiii săi, trei fetițe de vârste fragede.

El adresează un ultim apel și se bazează pe posibilitatea ca președintele Donald Trump să intervină, având în vedere prezența în România a lui Kash Patel, noul director al FBI.

Dani Mocanu consideră că acest apel ar putea ajunge la Trump, sperând că acesta va interveni în favoarea sa și îl va ajuta să scape de acuzațiile care i se aduc.

”Mister President Donald Trump, save me, please! Save me! God bless America!”(n.r. Domnule președinte Donald Trump, salvează-mă, te rog! Salvează-mă! Dumnezeu să binecuvânteze America!), a spus Dani Mocanu în clipul postat pe contul său de YouTube.