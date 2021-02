Medicament miraculos descoperit de Israel. Un pacient s-a vindecat în 2 ore: ”Am început să simt ceva ciudat”

Medicamentul experimental fabricat în Israel, numit Allocetra, și utilizat pentru tratarea cazurilor grave și critice de coronavirus, a finalizat studiile pentru faza 2.

Medicament miraculos descoperit de Israel

Astfel că din 20 de pacienți grav bolnavi ce au fost tratați până în prezent, 90% dintre ei și-au revenit, a anunțat canalul de știri israelian Channel 13.

Acest medicament Allocetra blochează răspunsul inflamator ce se observă uneori la pacienții cu coronavirus, denumit furtună cu citokine. Acest fenomen poate să provoace atacuri severe la sistemul imunitar asupra propriilor organe. După ce a ieșit din spital, un pacient de 49 de ani, care s-a vindecat în urma tratamentului, pe care l-a primit vreme de trei zile, a declarat: „Nu puteam respira, abia puteam vorbi. (Am fost în) stare foarte gravă. Am trecut printr-o experiență pe care nu o pot descrie în cuvinte”, a spus acesta.

Însă după doar două ore de la primirea acestui tratament, el a simțit schimbarea:

Despre Allocetra

Profesorul Dror Mevorach, șef la una dintre secțiile covid din spitalul Hadassah și coordonatorul științific și medical la Enlivex, acea companie care a dezvoltat tratamentul, a spus:

„Este util pentru pacienții în stare gravă sau critică, deoarece poate preveni nevoia de ventilație mecanică, iar acesta este obiectivul major. În momentul în care ești conectat la un ventilator, întreaga situație se schimbă, complicațiile cresc și este mai dificil de tratat”. „Acum două zile nu puteam să stau pe picioare”, a mai declarat pacientul vindecat în timp ce părăsea spitalul. „Uită-te la mine acum, merg acasă”.

Dar Allocetra nu este singurul medicament. Un al doilea care luptă împotriva noului coronavirus și care a fost dezvoltat într-un spital din Tel Aviv, este și el în prim plan. Vineri, centrul medical Ichilov din Tel Aviv a anunțat o ”descoperire uriașă”, și anume, medicamentul inhalator EXO-CD24 al profesorului Nadir Arber. Acest medicament a fost administrat pentru 30 de pacienți cu afecțiuni grave sau moderate, iar aceștia s-au vindecat (29 dintre ei în trei până la cinci zile).

Arber a spus pentru The Times of Israel că a solicitat Ministerului Sănătății o autorizație de pornire a studiilor clinice pentru faza 2, iar asta o să ofere o imagine mai concretă în ce privește eficacitatea, întrucât faza 1 are un număr mic de voluntari și se axează în mare măsură pe verificarea siguranței, lipsită fiind de un grup placebo.